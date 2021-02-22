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Главу штаба Навального в Краснодаре обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за фотографии в Instagram

Административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних возбудили против главы штаба Навального в Краснодаре Анастасии Панченко. Об этом 22 февраля в своём телеграм-канале сообщил адвокат Михаил Беньяш.

Как следует из материалов дела, сотрудник правоохранительных органов 17 февраля обнаружил в сторис Панченко в Instagram фотографии целующихся парней и девушек. В ходе «оперативно-разыскного мероприятия исследования предметов и документов» правоохранители подтвердили: на скриншотах лица, по внешним признакам одного пола, «осуществляют тактильные прикосновения губами друг к другу».

На Панченко составили протокол по статье 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). В объяснении девушка отметила: она считает, что её фотографии не пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, а поцелуй в губы входит в традиции исконно русского приветствия.

Накануне Бабушкинский суд Москвы приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Производство возбудили в июне 2020 года после того, как политик назвал «холуями» авторов и героев ролика канала RT о поправках к Конституции. Одним из участников видео был Игнат Артеменко. Политик посчитал дело сфабрикованным, в суде он не стеснялся в выражениях, рассказывал анекдоты и интересовался у судьи рецептом засолки огурцов. Эксперты признали слова Навального оценочным суждением.

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Комментарии (20)

drakon1984
Вроде как поцелуй считается приветствием-прощанием у девушек, как у мужчин рукопожатие. Нашли к чему прицепиться.
Редиска Здесь
Интересно, причем тут несовершеннолетние? Это же не для детей материалы. Если найдется несовершеннолетний, который залез в инстаграмм и это увидел, то можно привлечь родителей этого ребенка, но никак не тех, кто публикует. В интернете не запрещено публиковать материалы сексуального или гомосексуального характера. Ограничивать детей - это обязанность родителей.
265044337
Леонид Ильич Брежнев тоже любил целовать в губы, но геем себя не считал)
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