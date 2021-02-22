Главу штаба Навального в Краснодаре обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за фотографии в Instagram

Административное дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних возбудили против главы штаба Навального в Краснодаре Анастасии Панченко. Об этом 22 февраля в своём телеграм-канале сообщил адвокат Михаил Беньяш.



Как следует из материалов дела, сотрудник правоохранительных органов 17 февраля обнаружил в сторис Панченко в Instagram фотографии целующихся парней и девушек. В ходе «оперативно-разыскного мероприятия исследования предметов и документов» правоохранители подтвердили: на скриншотах лица, по внешним признакам одного пола, «осуществляют тактильные прикосновения губами друг к другу».