Навальный клеветал на ветерана. Суд поставил точку в деле оппозиционера после многодневных препирательств

Суд в Москве 20 февраля посчитал, что российский оппозиционный политик оклеветал 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей, хотя прокурор требовал на 100 тысяч больше.

«Навальный совершил клевету, то есть распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица», — заявила судья Вера Акимова.

Судья сообщила, что преступные действия оппозиционного политика причинили «моральный вред» пенсионеру. Акимова повторила слова Навального, что он якобы не имел злого умысла, а его комментарии носили оценочный характер. При этом суд признал оппозиционера виновным из-за имеющихся доказательств, к котором относятся слова Игната Артеменко, показания внука ветерана Игоря Колесникова, а также заявления других свидетелей.