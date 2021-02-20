Навальный клеветал на ветерана. Суд поставил точку в деле оппозиционера после многодневных препирательств

Суд в Москве 20 февраля посчитал, что российский оппозиционный политик оклеветал 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей, хотя прокурор требовал на 100 тысяч больше.
«Навальный совершил клевету, то есть распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица», — заявила судья Вера Акимова.
Судья сообщила, что преступные действия оппозиционного политика причинили «моральный вред» пенсионеру. Акимова повторила слова Навального, что он якобы не имел злого умысла, а его комментарии носили оценочный характер. При этом суд признал оппозиционера виновным из-за имеющихся доказательств, к котором относятся слова Игната Артеменко, показания внука ветерана Игоря Колесникова, а также заявления других свидетелей.
Судья подчеркнула, что Навальный свою вину не признает. Свою позицию он изложил в последнем слове.
Материалы процесса направлены в Следственный комитет, чтобы следователи проверили наличие оскорблений суда.
Процесс по делу о клевете длился несколько дней. Во время заседаний Навальный препирался со свидетелями, прокурором и судьей. За это ему сделали множество замечаний.
Кроме того, сегодня Московский городской суд сегодня оставил без изменений решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Осужденный с учетом 1,5 месяца отбытого наказания под домашним арестом проведет в колонии 2,5 года. В колонию его могут этапировать уже сегодня.
Дело о клевете было возбуждено в отношении оппозиционного политика в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. Дело прокомментировали и в Кремле, заявив, что «оскорблять ветеранов нельзя».