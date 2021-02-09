Организаторы чемпионата мира-2021 по биатлону в Поклюке (Словения) разъяснили российским спортсменам правила поведения на турнире с учетом санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщает ТАСС во вторник, 9 февраля, в частности, россиянам запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны.
Ограничения касаются также тренерского штаба.
Кроме того, россияне будут соревноваться в специальных новых комбинезонах без национальной символики.
Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj— Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021
ЧМ-2021 в Поклюке стартует 10 февраля.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».