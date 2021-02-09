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Российским биатлонистам на ЧМ-2021 запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны

Организаторы чемпионата мира-2021 по биатлону в Поклюке (Словения) разъяснили российским спортсменам правила поведения на турнире с учетом санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщает ТАСС во вторник, 9 февраля, в частности, россиянам запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны.

Ограничения касаются также тренерского штаба.

Кроме того, россияне будут соревноваться в специальных новых комбинезонах без национальной символики.

ЧМ-2021 в Поклюке стартует 10 февраля.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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