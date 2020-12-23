Россия продолжит выплачивать WADA по миллиону долларов в год, несмотря на запрет флага и гимна

России придется продолжить отчисления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) даже после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отказе восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA в среду, 23 декабря, все страны мира обязаны выплачивать ежегодные взносы в бюджет международного агентства.



«Выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальными антидопинговыми агентствами. Поэтому Россия все равно будет продолжать выплачивать свой ежегодный взнос в WADA», — подчеркнули в пресс-службе WADA.

