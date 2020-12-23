Россия продолжит выплачивать WADA по миллиону долларов в год, несмотря на запрет флага и гимна

России придется продолжить отчисления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) даже после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отказе восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA в среду, 23 декабря, все страны мира обязаны выплачивать ежегодные взносы в бюджет международного агентства.
«Выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальными антидопинговыми агентствами. Поэтому Россия все равно будет продолжать выплачивать свой ежегодный взнос в WADA», — подчеркнули в пресс-службе WADA.
В бюджете организации на 2020 год запланировано взносов на сумму около 39 млн долларов. Россия за этот период уже выплатила свою часть — около 1 млн долларов. Самые большие взносы делают США (2,7 млн долларов), Япония (1,7 млн долларов) и Канада (1,4 млн долларов).
Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».