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New York Times пишет, что протесты, которые кое-кто считал реальной угрозой режиму, были подавлены «сочетанием полицейских и судебных репрессий». «Судя по умышленной демонстрации силы в воскресенье, Путин предполагает, что он сможет пережить эту последнюю волну, — говорит обозреватель. — Он вполне может быть прав. Хотя его рейтинг одобрения снизился с предыдущих максимумов, Путин по-прежнему пользуется значительной поддержкой населения. Внутри российской элиты почти нет признаков раскола, и в распоряжении правительства имеется грозный репрессивный аппарат».



В то же время NYT считает, что поводов для волнений более чем достаточно: доходы населения снижаются, и на этом фоне видео о роскошном дворце, который, по словам Навального, принадлежит Путину, подлило масла в огонь. «Впервые за долгое время г-н Путин не держит все карты в руках», — подытоживает журналист.



Washington Post считает, что «самодержавие Путина» может пошатнуться после речи Навального в Мосгорсуде. Само заседание журналист назвал «фарсовым», а все случившееся — «самой серьезной политической проблемой за 20 лет» правления президента России. «Путинскому режиму, вероятно, не грозит крах, — признает WP. — Но его лидер явно опасается возможности «цветной революции», подобной той, которая свергнула автократические и промосковские режимы на Украине и в Грузии».

Вывод довольно откровенный: «Западные правительства должны делать все возможное, чтобы помочь выжить и развиться этому беспрецедентному вызову автократии Путина. Администрация Байдена и Европейский Союз должны ввести санкции против российских официальных лиц, причастных к последним репрессиям, и им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов, которыми владеет Путин и его приближенные за пределами страны. Путин посвятил себя использованию слабых сторон демократических систем. Пришло время отплатить за услугу».



«Пока история на стороне Путина, — считает Bloomberg. — Несмотря на то что президент США Джо Байден более критичен к Путину, чем когда-либо был Дональд Трамп, а глава внешнеполитического ведомства ЕС планирует поднять вопрос о Навальном во время визита в Москву на этой неделе, каждый знает, что у них мало реальных вариантов давления на Кремль. И пока судьба Навального не вылилась в критическую массу недовольства на улицах». Многое упирается именно в реакцию иностранных государств: «Есть риск, что Путин сможет доказать: он все еще может сокрушить оппозицию, заплатив за это небольшую цену Западу».



The Wall Street Journal тоже полагает, что впечатление на Кремль произведет только совместная реакция Штатов и Запада в целом.

Newsweek подчеркивает, что в прошлом месяце рейтинг одобрения Путина достиг рекордно низкого уровня — 53%, однако уровень поддержки все еще мощный. При этом издание несколько преждевременно задается вопросом: продолжится ли экспансионистская политика России, если президентом станет Навальный?

Фото: Скриншот сайта Newsweek

Guardian рассказывает об уличных волнениях после решения суда, «которое делает Навального самым видным политическим заключенным в России и может стать самым важным приговором против врага Путина с момента заключения в тюрьму в 2005 году олигарха Михаила Ходорковского». Издание подробно пересказывает речь оппозиционера и констатирует, демонстрируя оригинальный взгляд на механику его расследований: «Приговор показал, что российские лидеры измучены отношениями с Навальным, который даже из тюрьмы провел подробное расследование в отношении черноморского дворца стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, предположительно построенного для использования Путиным».

«Это похоже на плохую шутку: политик, который якобы был отравлен российскими спецслужбами, должен быть заключен в тюрьму сразу после отравления из-за решения, которое Европейский суд по правам человека несколько лет назад отклонил как "произвольное"», — пишет Spiegel. Кроме того, в газете высказывается мнение, что политическая цена за трубопровод «Северный поток — 2» чересчур высока: «Их следует остановить, и это также станет сигналом для Навального и его сторонников, что их мучитель Путин больше не может так легко вести дела с Германией», — считает обозреватель.