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Росреестр ушел на каникулы. Сервис выключен до 11 января

Росреестр прекратил работу до конца новогодних каникул. «с 18:00 31 декабря по 23:00 10 января 2021 года электронные сервисы, в том числе, сервисы подачи обращений в Росреестр, будут выключены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении в официальном блоге службы в Twitter.

В октябре 2020 года Росреестр закончил переход на ФГИС ЕГРН во всех регионах России. В Петербурге обновление системы проводилось в конце августа. Оно привело к увеличению нагрузки на городское управление Росреестра, вызвало массовые сбои и задержки в регистрации прав собственности на недвижимость, на которые читатели стали массово жаловаться «Фонтанке». В середине декабря глава управления Росреестра по Петербургу Владимир Корелин сообщил, что ситуация со срывами сроков регистрации перехода прав собственности на недвижимость в городе исправилась.

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