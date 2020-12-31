Росреестр прекратил работу до конца новогодних каникул. «с 18:00 31 декабря по 23:00 10 января 2021 года электронные сервисы, в том числе, сервисы подачи обращений в Росреестр, будут выключены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении в официальном блоге службы в Twitter.
Уважаемые пользователи, сообщаем, что на период с 18:00 31 декабря по 23:00 10 января 2021 года электронные сервисы, в том числе, сервисы подачи обращений в Росреестр, будут выключены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. pic.twitter.com/qdWBAlGZKY— Росреестр (@rosreestr_info) December 31, 2020
В октябре 2020 года Росреестр закончил переход на ФГИС ЕГРН во всех регионах России. В Петербурге обновление системы проводилось в конце августа. Оно привело к увеличению нагрузки на городское управление Росреестра, вызвало массовые сбои и задержки в регистрации прав собственности на недвижимость, на которые читатели стали массово жаловаться «Фонтанке». В середине декабря глава управления Росреестра по Петербургу Владимир Корелин сообщил, что ситуация со срывами сроков регистрации перехода прав собственности на недвижимость в городе исправилась.