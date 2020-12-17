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«Ситуация со сроками регистрации стабилизировалась». Росреестр не видит своей вины в длительной выдаче документов петербуржцам

Глава управления Росреестра по Петербургу Владимир Корелин сообщил, что ситуация со срывами сроков регистрации перехода прав собственности на недвижимость в городе исправилась. Об этом он сообщил 17 декабря в ответ на запрос «Фонтанки».

«Ситуация со сроками регистрации стабилизировалась. Несмотря на резкий рост в ноябре-декабре заболеваемости среди сотрудников Управления, а также возросший поток поступающих в конце года документов, основная масса задержанных заявок уже отработана. Сейчас управление заканчивает рассмотрение оставшейся незначительной части таких документов», — сообщил Корелин.

По данным петербургского Росреестра, за 11 месяцев 2020 года в управление поступило 228 720 заявлений на регистрацию прав в электронном виде, что на 110% больше, чем за тот же период прошлого года.

На вопрос о длительной транспортировке документов к заявителю, если регистрация происходит в другом регионе, руководитель управления сказал, что обновленная ФГИС ЕГРН позволяет подключать специалистов Росреестра из других регионов к их более загруженным коллегам дистанционно. «При этом транспортировки документов не требуется. При подаче документов почтовым отправлением документы заявителю также поступают по почте. Самый быстрый способ — воспользоваться электронными сервисами», — ответил Корелин.

В октябре 2020 года Росреестр закончил переход на ФГИС ЕГРН во всех регионах России. В Петербурге обновление системы проводилось в конце августа. Оно привело к увеличению нагрузки на городское управление Росреестра, вызвало массовые сбои и задержки в регистрации прав собственности на недвижимость, на которые читатели стали массово жаловаться «Фонтанке».

6 ноября Владимир Корелин заявил, что работу управления планируют вернуть в штатный режим в течение месяца. К обработке петербургских заявок подключились специалисты из других регионов. Однако через месяц недовольство горожан никуда не делось. Они пожаловались, что все еще получают поданные на регистрацию через МФЦ документы с большими задержками. МФЦ выступают лишь посредниками и отправляют документы в органы Росреестра, которые занимаются регистрацией прав собственности. По регламенту, после регистрации документы должны поступить в МФЦ через два дня.

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Комментарии (2)

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Ура. Стабильность.
264544001
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