Глава петербургского Росреестра: Работа управления вернется в штатный режим в течение месяца

В Управлении Росреестра по Петербургу прокомментировали технические сбои, которые привели к многочисленным задержкам регистрации прав собственности на недвижимость после перехода на ФГИС ЕГРН. Работа ведомства вернется в штатный режим в течение месяца, сообщил 6 ноября в ответ на запрос «Фонтанки» руководитель петербургского управления Владимир Корелин.

По его словам, ФГИС ЕГРН в силу особенностей существенно изменила процесс обработки документов, поэтому на начальном этапе ее внедрения потребовался «увеличенный адаптационный период, связанный со взаимодействием всех участников процесса». Вместе с этим выросло количество поступающих документов в связи с отложенным спросом, возникшим из-за карантинных ограничений.

Для нормализации ситуации используются все внутренние резервы, отметил Корелин. «Центральным аппаратом Росреестра организована методическая помощь и оперативно решаются вопросы, возникающие в процессе эксплуатации нового ПО», — сообщил он. В обработке документов Петербургу оказывают помощь управления Росреестра по Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Рязанской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Калининградской областям, а также по Республике Карелия. «Опыт коллег позволил ускорить интеграцию нового программного комплекса ФГИС ЕГРН в Петербурге. Все принятые меры уже дали положительный результат. Сейчас количественные показатели регистрационных действий улучшились, скорость обработки документов увеличилась, и мы рассчитываем, что в течение месяца работа Управления вернется в штатный режим», — написал Корелин. Гражданам он предложил обращаться за информацией о результатах предоставления услуг на организованную управлением горячую линию по телефону (812) 654–64–70. Кроме того, для получения информации в виде сообщения в мессенджере или смс выделен телефон 8–921–886–13–50.

В приложении GetContact указанный мобильный телефон обозначен как «Александр Водитель». В WhatsApp с этого номера последний раз заходили днем 14 октября. Тестовое сообщение доставлено не было. Глава петербургского управления Росреестра также прокомментировал информацию о том, что неизвестные предлагают гражданам за деньги ускорить процесс оформления документов. «В сложный период активизируются недобросовестные посредники, предлагающие несуществующие услуги. Внедрение ФГИС ЕГРН упрощает контроль за соблюдением законодательства в сфере недвижимости», — считает он. Единая информационная система, по его мнению, приводит «к повышению прозрачности процесса и снижению коррупционных рисков: минимизирует участие людей, автоматизирует распределение пакетов по специалистам и исключает коррупционный фактор». Корелин также заявил, что опасения читателей «Фонтанки» относительно «исчезновения» объектов недвижимости «не имеют оснований», потому как все данные об объектах и зарегистрированных правах не только переносятся в ФГИС ЕГРН, но и сохраняются в архиве в электронном и бумажном виде. В отдельных случаях управлению нужно больше времени на проверку сведений ЕГРН. С каждым таким случаем разбираются специалисты, отметил глава петербургского Росреестра.