«Фактически мы бомжи». Из-за обновления Росреестра петербургские объекты с трудом обретают новых собственников и легко теряют старых

Сбои в работе Росреестра после обновления программного обеспечения не дают петербуржцам решить квартирный вопрос. Горожане, все планы которых пошли прахом, хотят знать, как долго это продлится, но натыкаются на гробовое молчание регистрирующего органа.

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ

В конце октября Росреестр отчитался о переводе на ФГИС ЕГРН всех регионов России, включая Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области. Завершить переход на внедряемую с 2017 года систему, по словам главы ведомства Олега Скуфинского, удалось «в максимально короткие сроки». Хотя реинжиниринг официального сайта еще только планируется закончить к началу 2021 года, власти уже празднуют победу, рассказывая о том, как теперь ускорится и упростится регистрация прав на недвижимость.

«Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в воздухе», — заявила зампред правительства Виктория Абрамченко. Читатели «Фонтанки» почувствовали на себе последствия инноваций и оптимизма чиновников совсем не разделили.



Обновление ФГИС ЕГРН планово проводилось в Петербурге с 19 по 28 августа. Когда этот процесс только запускался, эксперты пророчили, с учетом опыта других регионов, что горожанам придется страдать от сбоев в работе Росреестра до полугода. И вот жители уже столкнулись с массовыми задержками регистрации сделок с недвижимостью на срок до месяца и отсутствием всякой реакции ведомства на бессчетные жалобы.

В незавидном положении оказались люди, заключившие встречные сделки купли-продажи. «Обе квартиры покупали в ипотеку, наши покупатели проводили нотариальную сделку, мы — через банк. 16 сентября подали документы через МФЦ на регистрацию собственности. Нашим покупателям документы сделали, по нашим документам — приостановка, — рассказывает петербурженка Елена. — У нас в сделке участвует несовершеннолетний ребенок, органы опеки требуют документы о сделке, которые мы предоставить не можем. Фактически с 14 сентября (день заключения сделки. — Прим. ред.) мы бомжи без собственности и регистрации».



Житель пригородного Мурино Алексей планировал продать свою студию и купить двушку, но из-за задержки регистрации права собственности сделка сорвалась. После продления правительством льготной ипотеки цены в новостройках взлетели на несколько сотен тысяч, и теперь мужчина усомнился в том, что такая покупка будет семье по силам.

«Росреестр динамит и меня, и девушку, которая купила у меня квартиру, — абсолютно никакой конкретики. Ей нужно где-то жить, а я не могу выехать с квартиры, так как у меня еще жена и шестимесячный ребенок — мы просто останемся бомжами, так как все ушло на задаток двухкомнатной квартиры, которую даже неизвестно купим теперь или нет», — переживает Алексей.

Сравнимый с этим стресс испытывают люди, которые из-за сбоев в работе Росреестра все еще не являются собственниками жилплощади, но уже обязаны платить за нее ипотеку, еще и по повышенной ставке. У читателя «Фонтанки» Анатолия, по условиям договора с банком, до регистрации прав собственности процент по кредиту будет на 2% больше.



Для жительницы Красноярского края Надежды, которая покупает квартиру в Ленобласти, тоже приближается момент первого ипотечного платежа — перечислить деньги нужно будет 5 ноября. Обозначенный Росреестром срок регистрации прав собственности на недвижимость истек 20 октября. Встречную сделку уже переносили четыре раза.

«Дозвониться в Росреестр — целая проблема, трубку не берут. Еле в четверг, 29.10.20, добились [ответа], где документы. Они находятся теперь во всеволожском Росреестре. Сколько они там будут находиться и когда нас зарегистрируют, неизвестно. Во всеволожском Росреестре трубку не берут. Бардак полнейший, ужас», — жалуется сибирячка.

Чтобы разгрузить петербургское управление Росреестра, запросы действительно стали отправлять в другие регионы, но в некоторых случаях даже это не помогает ускорить процесс. Например, когда после перехода на ФГИС ЕГРН данные о собственнике объекта исчезают из базы.

Читательница Лариса в середине октября подавала документы на регистрацию двух сделок — продажа квартиры прошла успешно, хоть и с опозданием примерно на неделю, а покупка — на неопределенный срок осталась в статусе «приостановлено». Несмотря на то, что пакет документов отправили в Калининградскую область, это не помогло. С помощью регистратора, нотариуса и риелтора Лариса выяснила, что на самом деле с документами все в порядке, но из базы Росреестра исчезли данные о собственнике объекта.



«Приостановлено по причине: нет привязки права собственности к данному объекту в базе. Наверное, из-за новой базы. <...> В Калининграде регистратор видит базу, но он не может на нее никак повлиять, обновить, ничего не сделать. Он только видит, что объект голый, к нему не привязано право продавца нашего», — объясняет женщина. По ее словам, ее нотариус параллельно занимается еще 3–4 подобными проблемными случаями.

В Петербурге живут дети Ларисы, для которых предназначалась квартира. Им пришлось экстренно съехать с проданной жилплощади к родственникам. «Завтра неделя, как приостановили, а ведь не мы виноваты в этом. Свою-то ошибку могли бы они исправить как-то побыстрее», — возмущается женщина.

После обновления у квартиры одного из клиентов Натальи изменился номер кадастрового квартала, цифры 47 превратились в 78 и объект «переместился» из Виллози в Горелово, а данные о его собственнике исчезли.

«Фонтанка» направила запрос в Управление Росреестра по Петербургу с вопросами о том, что предпринимается для нормализации работы сервиса и в какие сроки это будет реализовано.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

