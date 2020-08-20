Утро начинается не с МФЦ. Когда в Петербурге закончится проблема со сделками по недвижимости

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Петербургский Росреестр с 19 по 28 августа переходит на новое программное обеспечение. Это приводит в панику горожан, которые и до этого жаловались на гигантские очереди во многофункциональных центрах. Проблемы сейчас появляются даже у строителей, которые обычно обладали особыми привилегиями. По самому худшему сценарию, расхлебывать накопившийся затор из документов придется более полугода, уверены эксперты. Прогнозы Смольного куда более оптимистичны: «ликвидация отложенного спроса на услуги Росреестра планируется в течение сентября 2020 года», - прокомментировали «Фонтанке» в Комитете по информатизации и связи.



Петербуржцы продолжают осаждать единственную телефонную линию городского ГКУ «МФЦ» в надежде записаться на услуги Росреестра. «Сделано более 1000 звонков лично мной, уже полторы недели невозможно записаться даже на сентябрь. Мест нет уже через 3 минуты после открытия записи», - пожаловалась читательница «Фонтанки» Анна. Она, как и многие россияне, воспользовалась возможностью рефинансировать ипотеку в кризис, но условия банка таковы - до перерегистрации сделки в Росреестре ставка по кредиту будет увеличена на 2%.

Зарегистрировать право на недвижимость, помимо обращения МФЦ, можно через нотариуса, банковские сервисы и отправив документы в Росреестр в электронном формате (с усиленной квалифицированной электронной подписью) и по почте. По словам Анны, ни один из этих вариантов в ее случае не подходит: банк не разрешает отправлять по почте оригиналы закладных, а электронной подписи нет.

Каждое утро семья Анны начинает с осады телефона МФЦ в 9:00. К этому моменту линия оказывается перегружена, о чем и сообщает голос на том конце провода. Еще через минуту - все номерки испаряются. Секретом этого фокуса с «Фонтанкой» поделились риелторы: звонить нужно за несколько минут до открытия линии и тогда шансы на удачу повышаются. Если совсем повезет, можно перехватить отбившийся от стаи номерок позже, когда его вернет добросовестный человек, отменивший бронь.



Как поясняет риелтор агентства Sever group Денис Коденко, сделки по объектам недвижимости «с обременениями», вроде ипотеки, можно провести только через МФЦ. Спрос на жилье во время пандемии подогрели программа «льготной ипотеки» и рекордно низкие ставки. Также многие россияне решили в кризисное время рефинансировать кредиты. В результате «ипотечники» хлынули в центры документов, которые с нагрузкой в условиях строгих профилактических правил откровенно не справляются. Даже несмотря на то, что сейчас все услуги, не связанные с Росреестром (и оформлением паспорта гражданина РФ), можно получить без предварительной записи.

В комитете по информатизации и связи (которому подведомствен СПб ГКУ «МФЦ») «Фонтанке» прокомментировали, что петербуржцев принимают 64 структурных подразделения МФЦ, в пиковые часы операторам горячей линии помогают записывать людей до 50 дополнительных специалистов. В конце июля в тестовом режиме заработала онлайн-запись в центры документов через портал Госуслуг. По данным комитета, ею воспользовались 5 тысяч заявителей. Сервис коснулся лишь ограниченного количества услуг, расширить его функционал планируют в будущем.



Переход Росреестра на новую версию ФГИС ЕГРН стал неожиданностью для горожан, но причастным к рынку недвижимости было известно об этом заранее. Они считают, что запуск новой программы и исправление сбоев в дальнейшем может занять от 2 месяцев до полугода, а это еще отсрочит возможность оформить документы. На запрос «Фонтанки» о том, как будет организована работа ведомства в период обновления, в службе государственной регистрации, кадастра и картографии оперативно не ответили.

Строители ощущают на себе проблемы уже сейчас, хотя у них всегда была особая специфика работы с Росреестром из-за большого объема сделок. По информации генерального директора «Объединения строителей СПб» Алексея Белоусова, Росреестр примерно за месяц до перехода на новое ПО начал сдерживать поток поступающих заявок. По мнению эксперта, это делалось, чтобы уменьшить количество отличающихся от нормативов задержек, которые явно возникнут в будущем, как это было с другими регионами. Чем меньше поток заявок - тем меньше задержек и лучше показатель управления.



Когда коллапс из обращений на услуги Росреестра удастся преодолеть, сказать трудно, но счет явно пойдет на месяцы. Белоусов считает, что Петербург может испытывать проблемы с регистрацией от двух месяцев до полугода из-за сбоев, вызванных переходом на новое ПО, которое, с его точки зрения, неэффективно. В комитете по информатизации и связи при этом сообщили, что с отложенным спросом на услуги Росреестра планируют разобраться в течение сентября.

Риелторы мрачных настроений строителей не разделяют. Специалист по недвижимости Владимир Спарак отмечает, что в докоронавирусное время пропускная способность МФЦ, а значит, и нагрузка на Росреестр были в разы больше. «Пакеты документов, которые сдают строители действительно могут зависать, потому что у них большие объемы. Регистрация первичного права намного дольше. Поэтому если они говорят про полгода, наверное, на какое-то количество месяцев у нас тоже будут трудности, но вряд ли запредельное», - говорит эксперт.

Гендиректор агентства недвижимости «Мир квартир» Владислав Ильин обращает внимание, что Росреестр «уходит на обновления с завидной регулярностью», хотя в этот раз ожидается действительно масштабный переход. «Возможно, будет какая-то задержка в регистрации, чисто из-за технических сложностей, неделю-две», - считает он. Своих сомневающихся брокеры агентства поторапливают: «если бездействовать, сделка в любом случае быстрее не пройдет».



У риелторов есть протоптанные пути и лазейки - проверенные нотариусы, которые будут проводить сделки несмотря на рекомендацию этого не делать, банки, которые могут принять более ускоренные решения. Больше всего в этой ситуации с МФЦ страдают физлица, решившие действовать самостоятельно. Такие люди также рискуют стать жертвами обманщиков.

В профессиональной среде гуляют слухи уже не только о продаже мест в очередях в МФЦ, но и возможности за деньги быстро оформить пакет документов с помощью дельцов, якобы обладающих связями в Росреестре. Агенты называют очень разные цены на такие услуги: одни слышали про 25 тыс. рублей, другие - про 50 тысяч. Владимир Справак пытался изучать этот вопрос, получил разброс от 3 до 30 тыс. рублей, но признается, что лично схему не опробовал. Авантюра, естественно, требует оформления доверенности. По мнению экспертов, в лучшем случае горожане могут лишиться денег, а в худшем - и документов, которые теоретически могут попасть в руки к мошенникам.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

