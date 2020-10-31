«Рискую остаться без денег и квартиры». Петербуржцы массово жалуются на сорванные сроки регистрации сделок с недвижимостью

Росреестр задерживает регистрацию сделок с недвижимостью на срок от двух недель до месяца. МФЦ разводят руками и отправляют документы в соседние регионы — так в несколько раз быстрее.

Петербуржцы снова жалуются на коллапс Росреестра, вызванный переходом на новую версию ФГИС ЕГРН. Как и прогнозировали эксперты «Фонтанки», обновления системы и ее отладка привели к задержкам в оформлении сделок с недвижимостью. Горожане сообщают, что отклонения от обозначенных сроков составляют от двух недель до месяца, а у некоторых объекты купли-продажи вообще «исчезают» из системы.

По данным сервиса «ДомКлик», Петербург занимает последнее место среди регионов России по сроку регистрации сделок с недвижимостью. Если во всей России за последние 30 дней средний срок электронной регистрации сделки составляет около шести дней, а традиционной — около девяти дней, в Петербурге электронная регистрация занимает в среднем почти 16 дней, а обычная — 22,5 дня. При этом, по оценке «ДомКлик», в городе 89% сделок проходят с электронной регистрацией. Для сравнения: в августе 2020 года сделки в Петербурге регистрировали за 11 и 19 дней соответственно, а в сентябре — за 13,5 и 15 дней, что уже тогда обеспечило региону статус самого медленного.



Сложившуюся ситуацию негласно связывают с обновлением ФГИС ЕГРН, которое планово проводилось с 19 по 28 августа, и отладкой системы. Когда этот процесс только запускался, эксперты пророчили, с учетом опыта других регионов, что петербуржцы могут страдать от сбоев в работе Росреестра до полугода.

«По моим сделкам [задержки] неделя-две — это абсолютная «норма» при том, что я вместе с клиентами постоянно пишу обращения в Росреестр и пишу досудебные заявления с жалобами на Росреестр, на задержки, — говорит риелтор агентства Sever group Денис Коденко. — Неоднократно звонил в Росреестр. Они честно сказали, что перегружены, плюс сейчас новая программа, и, соответственно, они отлаживают и в связи с этим такие задержки».

«В связи с переходом на новое программное обеспечение в Санкт-Петербурге идут задержки госрегистрации перехода права собственности» — эту дежурную фразу слышат агенты и собственники везде: в Сбербанке, у нотариусов, при звонке в Росреестр», — написала на своей странице «ВКонтакте» риелтор Татьяна Лазаревская. Она сообщила, что 24 сентября она с клиентом провела ипотечную сделку, через банк документы ушли на электронную регистрацию, 7 октября документы должны были быть готовы, но в действительности с 6 октября они находятся в статусе «приостановка».



«1 октября пришло сообщение с извинениями о задержке. 5 октября пришло сообщение о приостановке регистрации. Причем уведомление пришло из Управления Росреестра по Архангельской области. Объект находится в Санкт-Петербурге», — написала специалист.

Как рассказала Лазаревская «Фонтанке», 23 октября ее клиент от руки написал жалобу в Росреестр и через банк отправил ее в управление по Петербургу, а 28 октября стало известно, что регистрация прошла. Таким образом, задержка составила три недели.

Татьяна не берется судить, что именно написанная дедовским способом жалоба сдвинула дело с места, но в Сети пользователи активно обсуждают лайфхаки, куда лучше пожаловаться, чтобы ускорить процесс. «Я написала жалобу на сайте вашконтроль.ру, и чудеса — ответили на 3-й день, извинились и провели регистрацию», — пишут в комментариях на ЦИАН. Кто-то последовал совету и остался доволен: «Елизавета, Ваш совет сработал на 100%, регистрация проведена на следующий день, в субботу! в 15:00, т. е. через сутки. Видно, контроль Минэкономразвития за действием Росреестра что-то значит для самого Росреестра, а не наши запросы непосредственно им».



«Росреестр Санкт-Петербурга в последнее время работает с задержкой, по любой подаче документов. А вот область, работает очень хорошо», — написала на своей странице «ВКонтакте» риелтор агентства «Квадраты» Ольга Крук. По ее словам, прошедшую 12 октября сделку в Ленобласти зарегистрировали через три дня.

Сотрудники МФЦ не скрывают: петербургский Росреестр завален запросами настолько, что документы пересылают в другие регионы. Об этом сегодня в одном из многофункциональных центров сказали читательнице «Фонтанки» Ксении, которая пришла с договором о продаже квартиры.

«На горячих линиях обоих ведомств (МФЦ и Росреестра) неофициально говорят, что отрабатывают пока сентябрьские заявки. Иными словами, ведомства работу задерживают минимум на месяц. Я рассчитывал переезжать уже на выходных (24–25 октября), сидим с женой на коробках», — пожаловался читатель «Фонтанки» Виктор. Он продает свою квартиру, чтобы доплатить и купить новую. Фактически у мужчины сейчас две квартиры — покупатель его жилплощади выбрал регистрацию сделки через МФЦ и, похоже, попал в огромную очередь.



Виктор обратился к нотариусу, чтобы зарегистрировать покупку новой квартиры, 8 октября, через пять дней документы уже были готовы. Это обошлось ему в 30 тыс. рублей. 9 октября петербуржец подал документы о продаже своей старой квартиры в МФЦ. Эта услуга для физлица стоит 2000 рублей. Все должно было быть готово 22 октября, но срок был сорван.

Горожанин признается, что его агент со связями в Росреестре предлагал ускорить регистрацию сделки за символические, уже ставшие мифическими, 10 тыс. рублей (с учетом госпошлины в 2000 рублей), но тот отказался.

«Чего дармоедов-то кормить? — возмутился Виктор. — Кому, что заносить, куда, я не узнавал, потому что я принципиально против такого».

Из-за задержек в работе Росреестра петербурженка Александра сейчас рискует остаться и без денег, и без квартиры. Еще 19 сентября она подала в МФЦ документы на регистрацию договора на покупку квартиры в доме на Синявинской улице, построенном во второй половине прошлого века. Срок регистрации сделки истек 28 сентября, но до сих пор документы находятся у ведомства «в работе». Александра оставляла электронные жалобы через сайт Росреестра, но все они, по ее словам, остались без ответа.



«Из телефонных бесед с представителями Росреестра стало известно, что мой объект «исчез» из базы после обновления [ФГИС ЕГРН], никаких сроков устранения этой проблемы никто назвать не может, мне просто не выдают документы», — пожаловалась читательница «Фонтанке».

Продавец жилплощади запаниковал, потому что другая квартира на первичном рынке, которую он собирался приобретать на вырученные деньги, растет в цене, пока Росреестр задерживает документы. Он поставил Александре новые условия: если ничего не изменится, они раскрывают ячейку в банке, не дожидаясь регистрации собственности, и, чтобы он не потребовал возврата документов, женщина должна из своих средств покрыть рост цены на квартиру.

«Я являюсь заложником этой ситуации, потому что я должна отдать деньги и квартиры у меня нет. При этом у меня трехлетний ребенок и еще один ребенок в животе, — говорит покупательница. — Продавец мой настроен весьма, так скажем, критично, потому что время идет, никаких сроков нет, никакого понимания, ответов, пояснений <...>. Получается, что все эти риски несу лично я».

