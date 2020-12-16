«Эффект получился обратный». Почему покупатели квартир готовятся встречать Новый год на улице

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ



Глава управления Росреестра по Петербургу Владимира Корелин в начале ноября рассчитывал к декабрю вернуть работу ведомства в штатный режим, но к концу года горожане продолжают массово жаловаться на работу системы. Заявители могут отследить регистрацию сделки онлайн — теперь она иногда даже укладывается в нормативные сроки, — но путь документов из регионов-помощников до МФЦ остается скрыт и, порой, занимает больше месяца. В ожидании петербуржцы теряют нервы и деньги.

Как рассказала «Фонтанке» риелтор Людмила Шмидт, ее клиенты, как и многие, оказались скованы цепочкой сделок. Она оборачивалась вокруг четырех квартир. Две сделки были ипотечными и нотариальными, их зарегистрировали в электронном виде примерно через неделю. Документы на еще одну сделку заявители подали через МФЦ в конце октября и получили с недельной задержкой. Регистрация последней сделки прошла 24 ноября, но документы поступили в МФЦ не через два дня, как должны были по инструкции, а через три недели.



Лишь регистрация всех четырех сделок в цепочке являлась ключом для банковской ячейки с деньгами, куда, по условиям, могут попасть только два участника цепи — первый и последний. За три недели ожидания документов один из них попал в ковидную больницу, второй без него не может получить доступ к ячейке, и теперь придется ждать еще больше. Риелтор уверена, если бы все произошло в срок, все участники цепи уже давно счастливо обживали новые квартиры.

Это не единственная драма, которая разворачивается в Петербурге из-за длительного оформления сделок с недвижимостью. Ранее в городском Росреестре сообщали, что другие региональные управления — от Калининграда до Иркутска — помогают ему справиться с валом заявлений. Растерянные читатели в поисках своих выписок продолжали писать «Фонтанке» о полной неизвестности и задержках, опасаясь, что Новый год им в буквальном смысле придется встречать на улице. Одному из читателей они пришли с опозданием почти на месяц. В это время ему пришлось одновременно платить на съемную квартиру и выплачивать ипотеку.



«Больше всего раздражает, что не дозвониться до Росреестра, они на связь вообще не выходят», — сетует читательница Александра.

Читателю Артему посчастливилось получить документы 15 декабря. С момента их подачи в МФЦ прошло полтора месяца. Вместе с супругой он успел пожаловаться в Центральное управление Росреестра, прокуратуру Петербурга, Генпрокуратуру, приемные губернатора и президента, но, по его мнению, все бесполезно.

«Самое печальное, что через неделю мне снова подавать документы в Росреестр, так как у нас была переуступка прав по договору ДДУ, а теперь нужно подавать на регистрацию прав собственности, после приема квартиры от застройщика. Вот так по вине Росреестра я и моя семья на несколько месяцев стали лицами без прописки», — подытожил мужчина.

О том, что наладить работу петербургского Росреестра в течение месяца так и не удалось, говорят многочисленные жалобы пользователей в интернете, оставленные за последние два дня.

«Подавали документы на перерегистрацию жилья в МФЦ — сектор 3 Кировского района — по договору купли-продажи (с обременением). Подавали 24.11 <...> Доносили документы 25.11 <...> и 26.11 <...>. Переход жилья в мою собственность зарегистрировали 4.12 (регистрация прошла успешно), но документы до сих пор не получены, и неясно, где они сейчас находятся и когда их можно будет получить в МФЦ. По информации, полученной по телефону, документы переданы курьерской службе. Все участники сделки страдают от просрочек по ипотечным платежам», — написал Евгений, оценивший работу управления на сайте по пятибальной шкале на единицу.



Более терпим оказался Алексей, поставивший Росреестру тройку. Он подавал документы в МФЦ 29 октября, получить должен был 12 ноября, но только к концу месяца путем бомбардировки звонками и обращениями узнал, что с 18 ноября заявка приостановлена из-за обременения. Ликвидировав обременение, мужчина направил в ведомство письмо. «По телефону горячей линии подтверждают получение данного уведомления. А в статусе обращения до сих пор приостановка от 18.11.2020. У меня уже все сроки по аренде ячеек прошли. И в цепочке все на взводе», — пожаловался он.

«26 ноября была отправлена заявка на регистрацию прав собственности. До каких пор мне будет приходить сообщение такого толка: «Срок регистрации сделки <...> увеличен на 5 рабочих дней по техническим причинам. Мы решаем ситуацию с Росреестром. Приносим извинения за неудобства». Это полное издевательство! — возмущается Ирина. — У нас срывается встречная сделка! И если она сорвётся, то продажа данной недвижимости для нас будет не актуальна. Сколько можно издеваться над людьми?»



«С момента подачи первой заявки прошло 47 рабочих дней! Даже с учетом перехода Росреестром на новую информационную систему, это превышает все разумные сроки», — теряют терпение супруги Наталья и Сергей.

«В интернете я прочитала, что в августе в Санкт-Петербурге в Росреестре внедрили новую программу, чтобы уменьшить время обработки документов. Довожу до Вашего сведения, что эффект получился обратный», — написала в отзыве Анна.

В конце октября «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса «ДомКлик» писала, что Петербург стал худшим регионом по срокам оформления сделок с недвижимостью. На тот момент электронная регистрация занимала в среднем 16 дней, а обычная — 22,5 дня. По данным на 16 декабря, за последние 30 дней время электронной регистрации сделок с недвижимостью в городе сократилось до 12 дней, а обычной — растянулось до 38 дней. При этом интересно, что, по информации сервиса, в Колпино сделки регистрируются быстрее — за 11 и 10 дней соответственно. Недалеко от Петербурга в рейтинге ушла Ленобласть. Там электронная регистрация происходит за 13 дней, а обычная — за 16.



«Другая моя клиентка подавала документы в Ленобласти. Договор зарегистрировали 1 декабря. Она его получила 15 декабря. Его зарегистрировали в Якутии, — говорит Людмила Шмидт. — До этого нам тоже две недели не выдавали договор в Ленобласти. Его регистрировали в Киришах, но это еще понятно — это хотя бы один регион. Из Киришей тоже не могли привезти документы две недели до нужного МФЦ».

«Фонтанка» направила запрос в управление Росреестра по Петербургу. На момент публикации ответ не поступил в редакцию.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

