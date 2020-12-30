Минпромторг: Россия произвела более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

На сегодняшний день в России изготовлено более двух миллионов доз препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса. Половину от этого объёма введут в гражданский оборот до конца года. Об этом 30 декабря рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Произведено более 2 млн доз «Спутник V» — это и первого, и второго компонента, и до конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны», — заявил Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

