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Минпромторг: Россия произвела более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

На сегодняшний день в России изготовлено более двух миллионов доз препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса. Половину от этого объёма введут в гражданский оборот до конца года. Об этом 30 декабря рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Произведено более 2 млн доз «Спутник V» — это и первого, и второго компонента, и до конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны», — заявил Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Россия производит вакцину и на экспорт. Так, 300 тысяч доз «Спутник V» отправились в Аргентину, 6 тыс. — в Венгрию. Петербург, по данным оперштаба города, получил к 30 декабря пока только 15 тыс. доз, хотя запрашивал в 20 раз больше.

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Комментарии (8)

IK_30
А на бумаге и все 5 млн!
dedmoroz_5e4d8827384c2
алчность, жажда СКВ на карманах всё перевесит)))
shell2
Питер получил 15 тысяч вакцин всего (((( ПОЗОР БЕГЛОВУ , за город вообще не борется, Москва вовсю уже записывает прививает всех !!!!
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