В Аргентину улетели 300 тысяч доз «Спутник V». Столько же просил Петербург

Первая партия российской вакцины «Спутник V» объемом 300 000 доз отправилась из России в Аргентину. Такое же количество вакцины недавно просил для Петербурга у Минздрава губернатор Александр Беглов.
Как сообщает 23 декабря крупнейший аргентинский таблоид Сlarin, 300 тысяч доз российской вакцины, прибудут в эту южноамериканскую страну в четверг, рейсом из Москвы, предположительно в 10:30. Затем они будут распределены между регионами. Ожидается, что провинция Буэнос-Айрес и город Буэнос-Айрес примут почти половину доз. А уже со следующей недели вакцинация начнется во всех провинциях одновременно.
Уточняется, что все 300 000 флаконов — это «доза 1».То есть первая из двух частей прививки, обе из которых должен получать каждый желающий приобрести иммунитет к коронавирусу, Через 21 день после первой прививки потребуются новые дозы, чтобы продолжить вакцинацию.
«Сегодня великий день для Аргентины, Латинской Америки и, конечно же, для России, — заявил 23 декабря в интервью трем аргентинским СМИ генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Отгрузка осуществляется незадолго до Рождества, что очень хорошо». И добавил, что это первая крупная поставка из России.
Ранее в Twitter-аккаунте российской вакцины сообщалось, что РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку всего 10 млн доз вакцины.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге на 23 декабря привиты 1545 человек. Некоторые петербуржцы едут вакцинироваться в Москву.