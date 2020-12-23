В Аргентину улетели 300 тысяч доз «Спутник V». Столько же просил Петербург

Первая партия российской вакцины «Спутник V» объемом 300 000 доз отправилась из России в Аргентину. Такое же количество вакцины недавно просил для Петербурга у Минздрава губернатор Александр Беглов.

Как сообщает 23 декабря крупнейший аргентинский таблоид Сlarin, 300 тысяч доз российской вакцины, прибудут в эту южноамериканскую страну в четверг, рейсом из Москвы, предположительно в 10:30. Затем они будут распределены между регионами. Ожидается, что провинция Буэнос-Айрес и город Буэнос-Айрес примут почти половину доз. А уже со следующей недели вакцинация начнется во всех провинциях одновременно.