«Позвонила на дурака в Москву, меня и укололи»: как петербуржцы начали вакцинацию от коронавируса за счет Собянина

автор фото Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В отличие от Москвы, где уже 30 тысяч привитых, а к концу года запустят 170 пунктов вакцинации, в Петербурге пунктов лишь 20 штук, а дозу получила всего тысяча счастливчиков. Когда такими темпами дойдут руки до всех желающих — вопрос открытый. Поэтому из Северной столицы в Первопрестольную потянулись медицинские туристы. Как оказалось, достаточно даже временного московского полиса ОМС, который любой может оформить за час, чтобы получить заветный укол. О нюансах вакцинированные рассказали «Фонтанке».



«О начале вакцинации в Москве прочитал в интернете. Решил попробовать, потому что там много поликлиник и мало людей. И главное — я никому не помешаю, так как не стоит никакой очереди из учителей, вклиниваться в которую было бы неприлично. Но если вакцины много, а желающих мало, то почему не воспользоваться этим и не защитить себя и своих близких? Сел в «Сапсан», по приезде за час сделал местный полис, на следующий день он попал в базу, и я смог записаться на прививку в поликлинику. При записи спросили только номер полиса и московский ли он. На месте для вакцинирующихся выделен отдельный коридор. Людей немного. Как при мне обсуждали медики — у них в тот день было всего пять пятерок пациентов. Сферу деятельности спросили уже при записи в журнал вакцинации. Я честно сказал медсестре, что программист. Вопросов это не вызвало, хотя сфера не из группы риска, — рассказал «Фонтанке» петербуржец Марат. — Через 21 день после первой прививки поеду в Москву во второй раз».

Его опыт повторила Юлия из Петербурга. Она также не столкнулись ни с какими проверками документов и сложностями.



«На дурака позвонила в поликлинику, сказала, что работаю в социальной сфере, есть временный московский полис. Справки с работы нет. Мы с женщиной подумали, и она меня записала, и меня укололи, — рассказала «Фонтанке» петербурженка Юлия. — Никакого ажиотажа в поликлинике не было — сделали быстро. Справку с работы не спросили. Там даже непонятно, кто ее должен проверять: терапевту это не прилетело, медсестричкам, которые колят, — тоже. Теперь смотрю, какие будут побочки от первой дозы вакцины, а 5 января еду на вторую прививку. Получу иммунитет, когда в Петербурге только вакцинацию начнут».

Формально такое невозможно, ведь в Москве в первоочередном порядке сейчас проводится вакцинация от коронавируса жителей из основной группы риска. Это работники культурных, медицинских и образовательных организаций, как частных, так и государственных, а также сотрудники сферы торговли и услуг, городских социальных служб, центров госуслуг «Мои документы», работники промышленных предприятий, транспорта и СМИ.



В департаменте здравоохранения Москвы «Фонтанке» не ответили на вопрос, видят ли они в таких «туристах» проблему и грозит ли им какая-то ответственность. Но напомнили, что, собираясь на вакцинацию, необходимо брать с собой не только паспорт, московский полис ОМС, но и документ, «который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли, например справку с места работы».

«Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений. Справку с места работы необходимо показать на стойке администратора, и после этого доброволец может быть вакцинирован», — акцентировали внимание в Мосгорздраве.

Однако, как показал анализ переписки в чате «Гражданская (массовая) вакцинация Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от коронавируса» в Telegram, это требование, похоже, было жестким только в первые дни. Сейчас в сообществе, где уже больше 1000 человек, масса примеров, когда люди записывались, имея на руках лишь полис ОМС. Как писала «Фонтанка», в одной ампуле пять доз, и после ее открытия есть всего пара часов, чтобы их использовать. Поэтому врачи стараются всячески привлечь людей.



«Сходили 16 декабря с мужем и сделали вакцину «Спутник V» в поликлинике в Даевом переулке. Справки о работе не спрашивали. Возраст — 46 и 51, побочных действий нет», — пишет одна участница.

«Жулебино, поликлиника на Миля, полтора часа назад. Народу никого, врачи нервничают: многие записываются и не приходят, а у них два часа, чтобы использовать флакон на пять доз», — делится опытом другая.

«Практически всегда кто-то из пятерки не доходит. Придите в поликлинику, оставьте телефон на такой случай, в 70% вам позвонят в тот же или на следующий день. В Москве без записи реально привиться в районе 10 утра, всегда есть остаток вакцины», — рассказывают опытные товарищи.

«Не нужна справка почти нигде. На словах спрашивают и всё. Тут писали номера поликлиник, где не просили. Можно записываться в них по телефону и всё», — пишут другие.

«Для вакцинации надо записаться на вакцинацию на mos.ru или emias.info. Выскочит предупреждение, что требуется справка с работы, что вы врач, работник сферы услуг, торговли или учитель (список каждую неделю расширяют, и по факту туда входят уже практически все категории работников), но в действительности эту справку почти нигде в бумажном виде не спрашивают, желающих и так мало. На крайняк можно сказать, что «читаю в школе детям лекции», «работаю в торговле», «таксист-ИП» или «волонтерю в доме престарелых», — рекомендуют доброжелатели в самодельной инструкции, которая опубликована в закрепленной на канале.

Тем временем в Петербурге адреса пунктов вакцинации держат в секрете, чтобы к ним не приходили те, кому прививка пока не положена по очереди. А первые пять пунктов открылись лишь в пятницу из-за неожиданных сложностей с закупкой морозильного оборудования и непредсказуемых поставок Минздрава.

Губернатор Александр Беглов 21 декабря сообщил, что «Фармбаза» Петербурга готова принять на хранение 150 тысяч доз вакцины одномоментно. Когда они поступят в город, то записаться на вакцинацию можно будет по телефону 122 или через интернет: «соответствующие алгоритмы уже прорабатываются». Ожидается, что крупная партия придет ближе к Новому году.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

