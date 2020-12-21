Беглов попросил для Петербурга 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, 900 федеральных коек и студентов-медиков с зимней сессии

Губернатор Александр Беглов заявил, что город нуждается в сотнях тысячах доз вакцины от коронавируса, федеральных койках и рабочей силе в поликлиниках.



«Мы рассчитываем на федеральную помощь. Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов», — заявил градоначальник 21 декабря в эфире «России 24».

Также он направил обращение в адрес правительства России о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом. И попросил изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов, чтобы иметь возможность привлекать их в помощь врачам поликлиник.