Беглов попросил для Петербурга 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, 900 федеральных коек и студентов-медиков с зимней сессии

Губернатор Александр Беглов заявил, что город нуждается в сотнях тысячах доз вакцины от коронавируса, федеральных койках и рабочей силе в поликлиниках.
«Мы рассчитываем на федеральную помощь. Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов», — заявил градоначальник 21 декабря в эфире «России 24».
Также он направил обращение в адрес правительства России о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом. И попросил изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов, чтобы иметь возможность привлекать их в помощь врачам поликлиник.
Ещё в эфире губернатор заявил, что коронавирус в Петербурге получил сильного союзника — против властей города играет сам климат Северной столицы.
«Коэффициент (распространения) у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония. В конце ноября — начале декабря в Петербурге традиционно наступает время заболевания сезонными простудами и ОРВИ», — отметил Беглов.