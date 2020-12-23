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В Петербурге уже 33 пункта вакцинации от коронавируса. Но за два дня надо запустить ещё 37

Смольный заявил о запуске 33 из 70 обещанных пунктов вакцинации. До объявленного губернатором Александром Бегловым на 25 декабря дедлайна остаются считаные дни.

«За вчерашний день в Петербурге в 27 пунктах вакцинации привито от новой коронавирусной инфекции 510 человек. Всего в городе вакцинировано 1545 человек, из них 882 — медицинские работники. Сегодня начинают работу еще шесть новых пунктов вакцинации, таким образом, их количество увеличится до 33», — отчитался 23 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Кроме того, там сообщили, что 112 млн рублей, выделенные Смольным на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19, доведены до районных администраций. В ближайшее время начнутся закупочные процедуры, контакты будут заключены до конца года. Амбулаторные пациенты продолжат получать лекарства.

Накануне в Петербурге привили первую тысячу человек, и очередь дошла до полицейских и соцработников. А комздрав Петербурга рассказал, кому противопоказана вакцинация и какие могут быть побочные эффекты.

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Комментарии (5)

Тень Отца
Всего в городе вакцинировано 1545 человек

поражающее воображение цифры
264704361
Это классно, но пока нет электронной очереди, хотелось бы где-то увидеть уже список этих пунктов с адресами телефонами. Может кто-нибудь поделится?
mjaroslav
А можно привести список этих пунктов вакцинации? Я вот, к примеру, хочу вакцинироваться. Где я могу узнать адрес ближайшего пункта вакцинации? Как я могу записаться на саму вакцинацию? Где вся эта информация? На сайте правительства города я этого не вижу.
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