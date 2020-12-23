В Петербурге уже 33 пункта вакцинации от коронавируса. Но за два дня надо запустить ещё 37

Смольный заявил о запуске 33 из 70 обещанных пунктов вакцинации. До объявленного губернатором Александром Бегловым на 25 декабря дедлайна остаются считаные дни.
«За вчерашний день в Петербурге в 27 пунктах вакцинации привито от новой коронавирусной инфекции 510 человек. Всего в городе вакцинировано 1545 человек, из них 882 — медицинские работники. Сегодня начинают работу еще шесть новых пунктов вакцинации, таким образом, их количество увеличится до 33», — отчитался 23 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
Кроме того, там сообщили, что 112 млн рублей, выделенные Смольным на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19, доведены до районных администраций. В ближайшее время начнутся закупочные процедуры, контакты будут заключены до конца года. Амбулаторные пациенты продолжат получать лекарства.
Накануне в Петербурге привили первую тысячу человек, и очередь дошла до полицейских и соцработников. А комздрав Петербурга рассказал, кому противопоказана вакцинация и какие могут быть побочные эффекты.