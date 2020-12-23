В Петербурге уже 33 пункта вакцинации от коронавируса. Но за два дня надо запустить ещё 37

«За вчерашний день в Петербурге в 27 пунктах вакцинации привито от новой коронавирусной инфекции 510 человек. Всего в городе вакцинировано 1545 человек, из них 882 — медицинские работники. Сегодня начинают работу еще шесть новых пунктов вакцинации, таким образом, их количество увеличится до 33», — отчитался 23 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Смольный заявил о запуске 33 из 70 обещанных пунктов вакцинации. До объявленного губернатором Александром Бегловым на 25 декабря дедлайна остаются считаные дни.

Кроме того, там сообщили, что 112 млн рублей, выделенные Смольным на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19, доведены до районных администраций. В ближайшее время начнутся закупочные процедуры, контакты будут заключены до конца года. Амбулаторные пациенты продолжат получать лекарства.

Накануне в Петербурге привили первую тысячу человек, и очередь дошла до полицейских и соцработников. А комздрав Петербурга рассказал, кому противопоказана вакцинация и какие могут быть побочные эффекты.