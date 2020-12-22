Комитет по здравоохранению ответил на пять вопросов о вакцинации от коронавируса, которую уже прошли больше 1000 человек в Петербурге. Как рассказали чиновники 22 декабря, в Северной столице сейчас прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак» — «Спутник V». И у неё есть ряд противопоказаний и побочных эффектов, которые могут проявляться у некоторых привитых.

Часть из противопоказаний временные. Например, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, контакты с такими больными в последние 14 дней, наличие в анамнезе перенесенного COVID-19 в последние шесть месяцев, прививка от гриппа или пневмококка менее месяца от даты предполагаемой вакцинации. А еще такие симптомы, как повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, насморк, кашель, затруднение дыхания.



Но есть и постоянные противопоказания к применению вакцины. Сейчас это возраст до 18 лет и старше 60 лет, хронические заболевания печени и почек, сахарный диабет, тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсии, инсульты и других заболевания ЦНС, инфаркты миокарда в анамнезе, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемические болезни сердца, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма и ХОБЛ, диабет и метаболический синдром, атопия, экзема.

Также к числу постоянных противопоказаний отнесено применение лекарственных препаратов последние 30 дней, в том числе противоопухолевых и противовирусных, лучевая терапия в течение последнего года, беременность и период грудного вскармливания или планирование беременности в ближайшие полгода, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, в том числе на введение вакцинных препаратов.

При этом утверждается, что особой подготовки для вакцинации не требуется. А перед её проведением попросят заполнить анкету и проведут осмотр врача с измерением температуры, сатурации, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением аускультации дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением формы информированного добровольного согласия. Важно, что требований делать тест на антитела в инструкции к вакцине нет, поэтому его и не будет. Анкету можно изучить здесь.



Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Как отмечают в комздраве, после вакцинации может наблюдаться непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью. Возможны и местные проявления — болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций. Если что-то из этого проявится после первой прививки, необходимо сообщить о симптомах врачу перед введением второй дозы вакцины.

