В Петербурге привили первую тысячу жителей от коронавируса и дошли до сотрудников МВД

Власти Петербурга развернули 27 из 70 обещанных пунктов вакцинации от коронавируса. Через них уже прошли больше тысячи человек. Очередь дошла и до новых категорий «группы риска», сообщил 22 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.



«Сегодня в Санкт-Петербурге будут работать 27 пунктов вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции. Они расположены в районных поликлиниках на базе процедурных кабинетов. Вакцина туда уже поставлена с «Фармбазы Санкт-Петербурга». Вакцинацию проходят медработники, сотрудники образовательных учреждений, начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников. На 21.12.2020 привито 1035 человек. Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено», — говорится в отчете.

