FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Петербурге привили первую тысячу жителей от коронавируса и дошли до сотрудников МВД

Власти Петербурга развернули 27 из 70 обещанных пунктов вакцинации от коронавируса. Через них уже прошли больше тысячи человек. Очередь дошла и до новых категорий «группы риска», сообщил 22 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«Сегодня в Санкт-Петербурге будут работать 27 пунктов вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции. Они расположены в районных поликлиниках на базе процедурных кабинетов. Вакцина туда уже поставлена с «Фармбазы Санкт-Петербурга». Вакцинацию проходят медработники, сотрудники образовательных учреждений, начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников. На 21.12.2020 привито 1035 человек. Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено», — говорится в отчете.

В ГУ МВД России «Фонтанка» подтверждения этой информации не нашла.

Когда такими темпами вакцинация в Петербурге дойдет до широкого круга лиц, неизвестно. Поэтому особо желающие уколоться петербуржцы, не дожидаясь, пока на Петербург обратит внимание Минздрав, потянулись «Сапсанами» в столицу, где берут в оборот почти всех желающих.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

USSR_forever
в 5-ти миллионном городе, я цитирую: "На 21.12.2020 привито 1035 человек"... Позорище!
264000351
Все верно а то вдруг некому будет митинги разгонять. Учителя и медики подождут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний