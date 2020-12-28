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Венгрия получила от России 6000 доз вакцины от коронавируса

В Венгрию из России доставлено 6000 доз вакцины от коронавируса. Об этом 28 декабря сообщил в Facebook министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«В Венгрию прибыло 6000 доз российской вакцины. Грузовик пересек словацко-венгерскую границу, оттуда партию доставят в Национальный центр здравоохранения», — написал он.

Ранее, в выходные, Венгрия получила первую партию препаратов для прививки от COVID-19 — около 10 тысяч доз американской вакцины Pfizer-BioNTech. Страна уже открыла запись на вакцинацию. В приоритете — медицинские работники.

23 декабря 300 тысяч доз препарата «Спутник V» улетели в Аргентину. Столько же просил Петербург. Пока в Северную столицу прибыло 12,5 тыс. доз.

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Комментарии (9)

Yes_5e4d665c7c447
Рубят комментарии))))
Yes_5e4d665c7c447
Мистер Пупкин в тылу врага) Завидую Венграм! Из России с любовью! Живите и помните о наших умерших! О смертельной статистике! Спасибо не говорите!
262210161
Напоминает историю, как после войны во время голода вывозили хлеб в Восточную Европу и ГДР, чтобы показать какие мы щедрые
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