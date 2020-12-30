FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Голикова сравнила вакцины от COVID-19 и посоветовала не нагружать организм алкоголем

Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные. Так сказала вице-премьер Татьяна Голикова о поступивших в регионы препаратах «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. <...> Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — сказала Голикова в интервью РИА Новости, опубликованном 30 декабря.

Чиновница настоятельно рекомендует отказаться от алкоголя на несколько дней. «Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому, что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», — уговаривает россиян Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале декабря предупреждала, что алкоголь нельзя принимать как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург позже объяснил, что всё не так серьёзно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний