Голикова сравнила вакцины от COVID-19 и посоветовала не нагружать организм алкоголем

Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные. Так сказала вице-премьер Татьяна Голикова о поступивших в регионы препаратах «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. <...> Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — сказала Голикова в интервью РИА Новости, опубликованном 30 декабря.