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Стало известно, сколько заработали директора Netflix

Исполнительные директора стримингового сервиса Netflix Рид Хастингс и Тед Сарандос в 2020 году получили по 34,7 миллиона долларов каждый. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на THR. Предположительно, в следующем году доход руководителей сервиса останется на таком же уровне.

Сарандос летом 2020 г. сделал карьерный шаг с должности ответственного за контент до исполнительного директора. Теперь он на той же должности, что и основатель Netflix Рид Хастингс.

Доходы Netflix увеличиваются в связи с ростом спроса на онлайн-контент в период коронавирусных ограничений. Сейчас у стримингового сервиса 197 миллионов подписчиков.

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