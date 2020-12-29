СК: Бывший схиигумен Сергий склонял к суициду не менее 10 монахинь

Следственный комитет России рассказал, в чём подозревает бывшего схиигумена Сергия, в миру — Николая Романова. По версии СК, он «публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству».

«В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — говорится в сообщении ведомства.

