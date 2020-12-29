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СК: Бывший схиигумен Сергий склонял к суициду не менее 10 монахинь

Следственный комитет России рассказал, в чём подозревает бывшего схиигумена Сергия, в миру — Николая Романова. По версии СК, он «публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству».

«В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — говорится в сообщении ведомства.

Всего Романову вменяют три статьи: пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство).

Как напоминает СК, после отлучения от церкви Сергий, не согласившись с решением РПЦ захватил Среднеуральский женский монастырь. Его действия препятствовали проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Мене в данном "деле" больше другое "обвинение" ндрявится - "захватил и удерживал силой основанный собой монастырь".. Впрочем, фиг с ним.. Редакция, а что за Кураева скажете? Его ведь сегодня тоже исключили из пионеров.. Если не врут, конечно..
Skazochny
У нас один товарищ уже 20 лет склоняет к суициду 140 млн и ничего, нормально всё
bluxer
А к сожительству?
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