СК: Бывший схиигумен Сергий склонял к суициду не менее 10 монахинь

Следственный комитет России рассказал, в чём подозревает бывшего схиигумена Сергия, в миру — Николая Романова. По версии СК, он «публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству».
«В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — говорится в сообщении ведомства.
Всего Романову вменяют три статьи: пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство).
Как напоминает СК, после отлучения от церкви Сергий, не согласившись с решением РПЦ захватил Среднеуральский женский монастырь. Его действия препятствовали проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.