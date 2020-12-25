Тотальная слежка. По числу установленных камер видеонаблюдения Россию обогнали только США и Китай

Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу камер видеонаблюдения — ее обогнали только Китай и США. Об этом со ссылкой на данные агентства TelecomDaily 25 декабря сообщил «Коммерсантъ».



В ходе исследования рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики в агентстве установили, что в России действуют 13,5 млн видеокамер — по 93,2 штуки на каждую тысячу человек. В США же их, для сравнения, 50 млн, по 152,8 на тысячу населения. В Китае — 200 млн, или по 143,6 штуки на тысячу жителей.



Большую часть российских камер, 58,7%, установили коммерческие организации для предотвращения краж и обеспечения безопасности. Еще 32,8% поставили за государственный счет — например, на школах и дорогах, в госучреждениях и больницах. На физлица приходится лишь 8,5% всех установленных камер.

