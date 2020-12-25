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Тотальная слежка. По числу установленных камер видеонаблюдения Россию обогнали только США и Китай

Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу камер видеонаблюдения — ее обогнали только Китай и США. Об этом со ссылкой на данные агентства TelecomDaily 25 декабря сообщил «Коммерсантъ».

В ходе исследования рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики в агентстве установили, что в России действуют 13,5 млн видеокамер — по 93,2 штуки на каждую тысячу человек. В США же их, для сравнения, 50 млн, по 152,8 на тысячу населения. В Китае — 200 млн, или по 143,6 штуки на тысячу жителей.

Большую часть российских камер, 58,7%, установили коммерческие организации для предотвращения краж и обеспечения безопасности. Еще 32,8% поставили за государственный счет — например, на школах и дорогах, в госучреждениях и больницах. На физлица приходится лишь 8,5% всех установленных камер.

При этом не более 5% камер подключены к облачному видеонаблюдению. В TelecomDaily, однако, считают, что этот рынок растет: по итогам года увеличится на 28%, до 3,53 млрд рублей, а к 2024-му — до 6,36 млрд.

Напомним, в этом году городская система видеонаблюдения в Петербурге заработала против нарушителей режима самоизоляции. К 2025 году в городе планируют увеличить число видеокамер в системе «Безопасный город» почти в четыре раза.

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Комментарии (6)

вадики
Учитывая Российскую специфику сколько украдено распилено и своровано то скоро все это кетайское барахло выйдет из строя
AEG
Самое удивительное, что если случается что-то экстраординарное, то видеофиксации почему-то всегда нет - ни с Немцовым, ни с Навальным,
ни с Барковым ( Лукой,Москва, 2010) и т.п.
Swift_
..... глядя на качество видео с них, представляю сколько на этом разворовано.
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