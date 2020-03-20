В Смольном заявляют, что 40 тысяч камер ловят нарушителей карантина в Петербурге: в базе все вернувшиеся из-за границы
Городская система видеонаблюдения Петербурга, к которой подключены более 40 тысяч камер по всему городу, заработала против нарушителей режима карантина. Об этом было объявлено после совещания губернатора Александра Беглова провел с представителями силовых структур. В Москве так уже поймали более 200 человек.
Фотографии людей, прибывших из-за рубежа, помещены в специальную базу данных. Помимо этого, под контроль подпадает автотранспорт граждан, которым предписана изоляция. Благодаря системе слежения на дорогах за несколько минут можно установить перемещение автомобиля.
Кроме того, за соблюдением режима карантина следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы по местам жительства изолированных. Нарушение режима может грозит для них ответственностью вплоть до уголовной. И переездом из дома в Боткина.
«Уверен, петербуржцы отнесутся с пониманием к вводимым мерам безопасности. В сложившейся ситуации пандемии мы должны принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эти меры жесткие, но необходимые. От их соблюдения зависит жизнь и здоровье всех», – сказал губернатор.
Финансовые потери самоизолированных обещают свести к минимуму. Уже утверждены временные правила оформления листов нетрудоспособности. Теперь они распространяются и на застрахованных граждан, приехавших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и проживающих с ними лиц.
Беспокоиться нарушителем режима самоизоляции можно не во всех районах Петербурга. Подключение к «умной» системе есть у камер системы видеонаблюдения меньше, чем в четверти из почти двух десятков районов. Часть камер, вообще, работает только на фиксацию, то есть наблюдение происходит в режиме реального времени. Для того, чтобы петербургский «Безопасный город» стал таким же внимательным , как и московский , городу ещё предстоит закупить единую программу распознавания лиц и заменить не одну камеру для улучшения разрешения картинки.
А вот машины ГИБДД , действительно, может отследить. Интеллектуальная программа, которая в состоянии заметить даже изменение обычного для автомобиля маршрута, тестируется в Петербурге не один год. Только комплексы, позволяющие вычислять в первую очередь угоны здесь и сейчас установлены лишь на больших магистралях на въезде и выезде в город.
Напомним, что в городе уже 14 случаев заболевания. Самой взрослой пациентке 87 лет..