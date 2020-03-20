В Смольном заявляют, что 40 тысяч камер ловят нарушителей карантина в Петербурге: в базе все вернувшиеся из-за границы

Фотографии людей, прибывших из-за рубежа, помещены в специальную базу данных. Помимо этого, под контроль подпадает автотранспорт граждан, которым предписана изоляция. Благодаря системе слежения на дорогах за несколько минут можно установить перемещение автомобиля.

Городская система видеонаблюдения Петербурга, к которой подключены более 40 тысяч камер по всему городу, заработала против нарушителей режима карантина. Об этом было объявлено после совещания губернатора Александра Беглова провел с представителями силовых структур. В Москве так уже поймали более 200 человек .

Кроме того, за соблюдением режима карантина следят участковые врачи, а также сотрудники полиции. Они проводят регулярные обходы по местам жительства изолированных. Нарушение режима может грозит для них ответственностью вплоть до уголовной. И переездом из дома в Боткина.

«Уверен, петербуржцы отнесутся с пониманием к вводимым мерам безопасности. В сложившейся ситуации пандемии мы должны принять все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Эти меры жесткие, но необходимые. От их соблюдения зависит жизнь и здоровье всех», – сказал губернатор.

Финансовые потери самоизолированных обещают свести к минимуму. Уже утверждены временные правила оформления листов нетрудоспособности. Теперь они распространяются и на застрахованных граждан, приехавших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и проживающих с ними лиц.

Беспокоиться нарушителем режима самоизоляции можно не во всех районах Петербурга. Подключение к «умной» системе есть у камер системы видеонаблюдения меньше, чем в четверти из почти двух десятков районов. Часть камер, вообще, работает только на фиксацию, то есть наблюдение происходит в режиме реального времени. Для того, чтобы петербургский «Безопасный город» стал таким же внимательным , как и московский , городу ещё предстоит закупить единую программу распознавания лиц и заменить не одну камеру для улучшения разрешения картинки.