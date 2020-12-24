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CNN: Госдеп обвинил Россию в отравлении Навального и в создании теорий заговора

Госдепартамент США обвинил Службу безопасности России в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального, сообщает CNN.

«Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить господина Навального. Для отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российского правительства, — цитирует телекомпания представителя госдепартамента. — Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы поверили в обратное».

Пресс-секретарь заявил, что неспособность России ответить на вопросы об отравлении Навального говорит о многом. «Россия выдвинула множество зачастую противоречивых теорий заговора, — сказал пресс-секретарь. — Скажем честно: эти теории не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило».

Телекомпания настояла на официальном комментарии Госдепа по поводу отравления Навального, поскольку была одной из участниц расследования о сотрудниках спецслужбы, несколько лет сопровождавших Навального в его поездках. Комментарий был дан через несколько дней после того, как CNN объявила о наличии доказательств причастности ФСБ к отравлению, и, по определению канала, стал «самым решительным заявлением администрации Трампа» по этому поводу.

«Соединенные Штаты полностью уверены в выводах ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], которые подтвердили более ранние результаты немецких, французских и шведских лабораторий о том, что господин Навальный подвергся незапланированному воздействию нервно-паралитического агента "Новичок"», — заявил в среду представитель ведомства.

При этом, отмечается в публикации, Госдеп не объяснил, почему США не выступали с таким заявлением до этого и почему Россия пока не понесла никакого наказания за само отравление. Со ссылкой на два источника CNN пишет, что возможные санкции со стороны США уже были подготовлены, однако их введение требует в том числе подписи президента Трампа, «который никогда конкретно не обвинял россиян в отравлении Навального и пытался преуменьшить предполагаемую ответственность России за недавний массовый киберхак, затронувший по меньшей мере полдюжины государственных учреждений и, возможно, сотни частных компаний».

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

21 декабря Навальный выложил разговор с человеком, который якобы мог стоять за его отравлением. В Кремле прокомментировали, что «у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».

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Комментарии (14)

В В М
Даже на Западе не верят, что с десяток ФСБшников три года травят, травят и всё не до травят. Неуловимый Джо.
Кони Анатолий Ф.
Оно и понятно, американцы привыкли, когда это им нужно, возбуждать уголовные дела на основании слухов и сплетен, без каких либо доказательств, с тайными свидетелями (которых так никогда и не предъявляют). Тем временем, в России ни одно официальное лицо не получило никаких официальных же бумаг, материалов экспертиз, биологических образцов по "отравлению" берлинского пациента. СК провел проверку только того, что есть в омской больнице, где пациенту реально спасли жизнь, и на месте предполагаемого преступления. Нет материала для УП - нет и самого уголовного дела. Юридически все правильно. На сегодня, никто не доказал, что Навального кто-то пытался чем-то отравить на территории РФ. С тем же успехом я могу утверждать, что Навального отравили уже в немецкой клинике, чтобы обвинить правительство России в политических репрессиях.
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Стыдно за Россию при питуне
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