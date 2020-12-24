CNN: Госдеп обвинил Россию в отравлении Навального и в создании теорий заговора

«Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить господина Навального. Для отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российского правительства, — цитирует телекомпания представителя госдепартамента. — Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы поверили в обратное».

Пресс-секретарь заявил, что неспособность России ответить на вопросы об отравлении Навального говорит о многом. «Россия выдвинула множество зачастую противоречивых теорий заговора, — сказал пресс-секретарь. — Скажем честно: эти теории не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило».

Телекомпания настояла на официальном комментарии Госдепа по поводу отравления Навального, поскольку была одной из участниц расследования о сотрудниках спецслужбы, несколько лет сопровождавших Навального в его поездках. Комментарий был дан через несколько дней после того, как CNN объявила о наличии доказательств причастности ФСБ к отравлению, и, по определению канала, стал «самым решительным заявлением администрации Трампа» по этому поводу.

«Соединенные Штаты полностью уверены в выводах ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], которые подтвердили более ранние результаты немецких, французских и шведских лабораторий о том, что господин Навальный подвергся незапланированному воздействию нервно-паралитического агента "Новичок"», — заявил в среду представитель ведомства.