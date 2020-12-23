«Рожденный на ИВЛ» Кирей останется в больнице до Нового года. Тетя малыша ждет решения суда по отцовству

Новорожденный петербуржец Кирей, семья которого скончалась от коронавируса в ноябре, 21 декабря был переведен из реанимационного отделения детской больницы в обычную палату. Об этом «Фонтанке» 22 декабря сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.



«Врачи констатируют положительную динамику, мальчик хорошо прибавляет в весе, до Нового года будет оставаться в учреждении здравоохранения под наблюдением врачей, — отметили в аппарате детского омбудсмена. — На данный момент органы опеки подтвердили, что тетя подала заявление о готовности взять под опеку ребенка, в случае если суд не установит отцовство. В Банк данных сирот эта информация предоставлена, поэтому направление на малыша другим усыновителям не выдадут».

