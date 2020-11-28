Рожденный на ИВЛ. В Петербурге коронавирус убил всю семью, остался один Кирей

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В Петербурге от коронавируса за четыре дня погибла целая семья: отец 64 лет, мать 61 года и их 36-летняя дочь. Молодая женщина была на 32-й неделе беременности. Ребенка, которого она носила, спасли врачи Боткинской больницы, когда мать подключили к аппарату ИВЛ. Официально родных в Петербурге у малыша не осталось. Но в органы опеки подано сразу два заявления от желающих усыновить мальчика, который остался единственным наследником умерших родных. Теперь судьба младенца Кирея зависит от теста ДНК.



Еще 18 сентября 36-летняя Светлана проводила время со своими близкими на озерах под Петербургом. Наслаждались природой, жарили самые вкусные на свете шашлыки. Светлана была самостоятельной городской девушкой. Вышла замуж и развелась. Любила концерты групп «Агата Кристи» и «Пикник». Загорала в Турции. Встречалась с подружками. Работала администратором в магазине модной одежды, потом перешла на аналогичную должность в стоматологию. Умела отдыхать с душой и эффектно позировать на камеру: в социальных сетях у нее сторонних подписчиков было под тысячу человек. Изредка делилась с аудиторией своими мыслями: «Знаете, чем отличается настоящая леди от не настоящей? Первая играет свою роль в гармонии с жизнью и окружающим миром. Она умеет красиво преподнести себя. Наблюдать за её игрой интересно. У неё можно и хочется брать уроки мастерства жить! Вторая категория девушек вместо того, чтобы взять эти уроки у леди, просто копируют их. Они пытаются играть леди, но переигрывают». А еще Светлана ждала ребенка. Отец, как рассказали «Фонтанке» знакомые девушки, с самого начала беременности в этой истории не участвовал. Но Светлана решила, что справится сама, и родители ее поддержали.

5 ноября пришла беда — от коронавируса умер 64-летний отец Светланы. «Папулечка мой... ты был самым лучшим, добрым мужчиной на этом свете! Я вечно любить буду тебя! Чуточку не хватило тебе, чтобы увидеть внука!» — написала она у себя на странице. Спустя три дня, 8 ноября, женщина скончалась в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ. День смерти Светланы стал днем рождения ее сына. Мама успела дать ребенку имя — Кирей, в честь дедушки. Бабушка Кирея, мать Светланы, умерла спустя четыре дня в другой больнице. В Боткина комментировать случившееся не захотели. Свидетельство о рождении младенцу Кирею — вес 2 килограмма, рост 49 сантиметров — оформили в Боткинской больнице. Отчество сироте придумали в Доме ребенка — просто взяли первое попавшееся мужское имя, чтобы заполнить пустующую графу. Так по документам малыш стал Киреем А. Его делом занялись органы опеки сразу по двум муниципальным образованиям Петербурга — по месту нахождения и по прописке. Светлану и ее родителей похоронили в 1300 километрах от Петербурга, в республике, где каждый год выращивают по 30 миллионов роз. Из маленького, на 600 жителей, села приехал старший брат отца Светланы и забрал умерших на малую родину.

Родные с Поволжья хотят взять Кирея к себе — его готова принять в свою семью двоюродная сестра Светланы, Лариса, у которой есть трое своих детей. Она уже подала заявление на установление опеки. Лариса рассказала «Фонтанке», что случилось в Петербурге. «У Светланы папа лежал в больнице, ему делали операцию на сердце. Вероятно, Света с мамой ходили навещать, там и поймали вирус, — рассказала Лариса. — Потому что, когда 28 октября дядю Кирея забрали (домой), у него на второй день поднялась температура. Мама Светы, тетя Вера, вызывала врача для себя и папы. Папу Светланы они забрали на скорой, а маму даже не посмотрели. Дядя Кирей лежал на Ваське в Покровской больнице. Света сначала находилась в роддоме, а потом, когда подтвердился у неё ковид, её положили в инфекционную больницу Боткина. Кажется, это случилось 1 ноября. У неё была температура 37, а потом ей становилось все хуже и хуже. Я её спрашивала: «Чем тебя лечат?» Она говорила: «Дают какой-то порошок от кашля и все». Когда ее маме, тете Вере, наконец, сделали КТ, сказали срочно ложиться в больницу, потому что у неё было 60% поражения легких. Она даже не задумываясь сказала: «Везите». А когда её привезли, мест не было. Ей сказали: «Ложись на пол в коридоре». Это было 2 ноября, больница на Авангардной, как-то так. Тетя Вера умерла 12 ноября».

Официально в Петербурге был зафиксирован только один случай смерти от коронавируса беременной женщины: 21 мая в Боткина скончалась 34-летняя гражданка иностранного государства на позднем сроке, ребенок не выжил. Однако источники «Фонтанки» в медицинской сфере утверждают, что за время эпидемии в городе от коронавируса погибло как минимум четверо беременных, в двух случаях детей удалось спасти. Один из этих младенцев — Кирей А. Но в ближайшее время отчество рожденного на ИВЛ мальчика может измениться. Как рассказала «Фонтанке» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, неделю назад объявился некий молодой мужчина М., который утверждает, что является биологическим папой Кирея А. Он подал заявление в суд об установлении отцовства. «Будет назначена генетическая экспертиза, которая делается в течение недели. М., скорее всего, будет делать ее за свой счет. Если экспертиза подтвердит его слова в суде, то решение об установлении биологического отцовства может быть принято довольно скоро»..

Двоюродная сестра мамы мальчика, Лариса, рассказала «Фонтанке», что никто в семье никогда не слышал об М., знают только, что этот человек работал вместе со Светланой в стоматологии. «Света вообще говорила, что отец ребёнка не он, — отметила Лариса. — Мы будем ждать результата анализа ДНК. А там суд решит». Новорожденный Кирей А., за считанные дни лишившийся дедушки, матери и бабушки, является наследником двух квартир в Санкт-Петербурге. Суду предстоит исследовать все обстоятельства, связанные с М., если мужчине удастся доказать отцовство. Отказать ему в праве на анализ ДНК нельзя, как и двоюродной тете — видеться с мальчиком, если его передадут папе. «Ребенок имеет право знать своих биологических родителей. Даже если женщина состоит в браке, а некий мужчина утверждает, что может быть отцом ее детей, — говорит петербургский адвокат, президент коллегии адвокатов «Аксиома», Светлана Савинова. — Если М. был в отношениях с умершей, он имеет право доказывать отцовство через в суд. Это можно сделать разными способами. Экспертиза ДНК — один из них. Также М. может привести в суд свидетелей, которые подтвердят факт отношений, рассказать, где и как он встречался с умершей. Суд будет исследовать все обстоятельства, связанные с отцом. В интересах ребенка может выступить прокуратура. Собственником имущества в любом случае будет ребенок, а не его отец. Квартиры нельзя будет продать, только сдать в аренду и следить за ними — платить коммунальные платежи. М. нельзя отказать лишь на том основании, что он не общался с матерью ребенка в период беременности. Часто мужчины, разводясь с женами, годами не общаются с детьми. Но, если мать умирает, отец забирает сына или дочь, которых он несколько лет не видел. Мы должны исходить из интересов ребенка. А в интересах ребенка — иметь отца»».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»