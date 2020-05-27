Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 27 мая

Но есть и хорошие новости. В Петербурге наметился всплеск выздоровлений. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф» на 27 мая, за последние 24 часа из петербургских больниц по выздоровлении выписали 714 человек. По приросту переболевших город впервые поднялся до второго места во всей России.

В общероссийской статистике число заболевших уступает вылечившимся уже третий раз за время пандемии. Всего в стране выявлено 370 680 заразившихся, выздоровели 142 208 человек.

