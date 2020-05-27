Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 27 мая
В Петербурге еще 387 заболевших коронавирусом и восемь умерших. В России число смертей стремится к четырем тысячам. А Роспотребнадзор просит быть особенно внимательными курильщиков — они в зоне риска. Главные новости пандемии за 27 мая.
Но есть и хорошие новости. В Петербурге наметился всплеск выздоровлений. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф» на 27 мая, за последние 24 часа из петербургских больниц по выздоровлении выписали 714 человек. По приросту переболевших город впервые поднялся до второго места во всей России.
В общероссийской статистике число заболевших уступает вылечившимся уже третий раз за время пандемии. Всего в стране выявлено 370 680 заразившихся, выздоровели 142 208 человек.
Москва настолько похорошела при Собянине, что готова к первому и даже второму этапам снятия ограничений по коронавирусу, заявили в Роспотребнадзоре.
Это значит, что столица готова к открытию детских садов, салонов красоты, непродовольственных магазинов и к уличной торговле. А там и парад Победы 24 июня.
Напомним, что Петербург пока пытается оправиться после майских праздников. Ежедневно госпитализируют по 650 человек — это одна Покровская больница.
Индекс самоизоляции в Петербурге ставит новые антирекорды. За неделю он потерял еще почти на полбалла.
По среднему уровню самоизоляции по итогам 26 мая Петербург занял 5-е место среди 15 городов-миллионников, опустившись еще на одну позицию по сравнению с понедельником. Возглавили вчерашний рейтинг Москва и Волгоград с 2 баллами, следом расположились Ростов-на-Дону (1,8 балла), Воронеж (1,7 балла) и Омск (1,6 балла). Пятое место с Петербургом разделили также Красноярск и Нижний Новгород. А самый низкий индекс по итогам дня зафиксирован в Казани — 1 балл.
Раскладка по регионам. Петербург догоняют Нижегородская и Свердловская области.
Кроме того, комиссия по анализу летальных исходов подтвердила коронавирус ещё у восьми умерших в Петербурге. Таким образом, количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии в Северной столице достигло 158. Подробнее о том, кто эти люди и когда именно они скончались, станет известно позднее.
Начнем с главного. В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших по России превысило 370 тысяч человек.
На первом месте по новым выявленным случаям по-прежнему остается Москва с 2140 заболевшими, на втором месте — Московская область с 793, а тройку замыкает Петербург. С начала пандемии в городе зафиксировано 14 463 заболевших COVID-2019.