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27.05.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 27 мая

В Петербурге еще 387 заболевших коронавирусом и восемь умерших. В России число смертей стремится к четырем тысячам. А Роспотребнадзор просит быть особенно внимательными курильщиков — они в зоне риска. Главные новости пандемии за 27 мая.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Но есть и хорошие новости. В Петербурге наметился всплеск выздоровлений. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф» на 27 мая, за последние 24 часа из петербургских больниц по выздоровлении выписали 714 человек. По приросту переболевших город впервые поднялся до второго места во всей России.

В общероссийской статистике число заболевших уступает вылечившимся уже третий раз за время пандемии. Всего в стране выявлено 370 680 заразившихся, выздоровели 142 208 человек.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Москва настолько похорошела при Собянине, что готова к первому и даже второму этапам снятия ограничений по коронавирусу, заявили в Роспотребнадзоре.

Это значит, что столица готова к открытию детских садов, салонов красоты, непродовольственных магазинов и к уличной торговле. А там и парад Победы 24 июня.

Напомним, что Петербург пока пытается оправиться после майских праздников. Ежедневно госпитализируют по 650 человек — это одна Покровская больница.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Индекс самоизоляции в Петербурге ставит новые антирекорды. За неделю он потерял еще почти на полбалла.

По среднему уровню самоизоляции по итогам 26 мая Петербург занял 5-е место среди 15 городов-миллионников, опустившись еще на одну позицию по сравнению с понедельником. Возглавили вчерашний рейтинг Москва и Волгоград с 2 баллами, следом расположились Ростов-на-Дону (1,8 балла), Воронеж (1,7 балла) и Омск (1,6 балла). Пятое место с Петербургом разделили также Красноярск и Нижний Новгород. А самый низкий индекс по итогам дня зафиксирован в Казани — 1 балл.

Фото: Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Раскладка по регионам. Петербург догоняют Нижегородская и Свердловская области.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Кроме того, комиссия по анализу летальных исходов подтвердила коронавирус ещё у восьми умерших в Петербурге. Таким образом, количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии в Северной столице достигло 158. Подробнее о том, кто эти люди и когда именно они скончались, станет известно позднее.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Начнем с главного. В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших по России превысило 370 тысяч человек.

На первом месте по новым выявленным случаям по-прежнему остается Москва с 2140 заболевшими, на втором месте — Московская область с 793, а тройку замыкает Петербург. С начала пандемии в городе зафиксировано 14 463 заболевших COVID-2019.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

155296642
Выздоровело 714 человек, и это хорошо. За неделю заболело 2,668 а выздоровело только 1,978.
http://cvd.tw1.ru/cv19_period.php?cid=274
OlgaBo
Ничего себе! В Петербурге выздоравливало 138, 154 человека. И друг сегодня прорыв в медицине! 714!!! В 6.5 раз больше! Вот это успехи в мире статистики.
Также прекрасно сочетается 387 заболевших с 650-670 госпитализируемыми ежедневно с ковид выявленным тестами и невыявленеыми тестами. В больницу берут только тех, кто уже с осложнениями, плохо дышит итд. Сколько-то же еще есть легких или бессимптомных течений! Это что ж на самом деле происходит, тысячи?

https://www.fontanka.ru/2020/05/26/69281278/
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