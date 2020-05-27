В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших по России превысило 370 тысяч человек
В Петербурге за последние сутки выявили еще 387 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Всего в 85 регионах зафиксировано 8338 новых заболевших. Общее количество заразившихся COVID-19 в стране — 370 680 человек.
На первом месте по новым выявленным случаям по-прежнему остается Москва с 2140 заболевшими, на втором месте — Московская область с 793, а тройку замыкает Петербург. С начала пандемии в городе зафиксировано 14 463 заболевших COVID-2019.
РФ остается на третьей строчке в мире по общему числу заболевавших, уступая Бразилии (391 тысяча) и США (1,681 миллиона). С начала пандемии в России было 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.