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27.05.2020 10:37
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В Петербурге за сутки выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших по России превысило 370 тысяч человек

В Петербурге за последние сутки выявили еще 387 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего в 85 регионах зафиксировано 8338 новых заболевших. Общее количество заразившихся COVID-19 в стране — 370 680 человек.

На первом месте по новым выявленным случаям по-прежнему остается Москва с 2140 заболевшими, на втором месте — Московская область с 793, а тройку замыкает Петербург. С начала пандемии в городе зафиксировано 14 463 заболевших COVID-2019.

РФ остается на третьей строчке в мире по общему числу заболевавших, уступая Бразилии (391 тысяча) и США (1,681 миллиона). С начала пандемии в России было 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260778831
А почему Вы не пишите что 714 человек выписали.

Опыт Петербурга показывает что Белорусско- Шведский путь единственно правильный.

Судя по тестам на антитела переболели минимум 800 000 жителей СПБ. Когда переболеет еще 700 000 проблему можно считать неактуальной. В СПБ самоизоляции нет с середины апреля. Значит темп ускорился в мае но это не вызвало сколь- либо серьезных проблем. и это очень хорошо. Потери незначительные, так что все отлично.
вадики
Окелла промахнулся !Уже два раза !Голосование отменили уже два раза 22 апреля и 24 июня !третьего раза не будет!
Олюшка_412
Вчера главврач Елизаветинской озвучил, сколько в их больнице смертей от ковида за весь период. Около 150. А больниц у нас больше 25. Умножать в школе учили.
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