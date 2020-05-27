В Петербурге всплеск выздоровлений от коронавируса. Поправившихся почти вдвое больше, чем заболевших
Статистический учёт распространения коронавирусной инфекции в Петербурге фиксирует положительный рекорд. Суточный прирост выздоровевших обогнал число заболевших.
Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф» на 27 мая, за последние 24 часа из петербургских больниц по выздоровлении выписали 714 человек. По приросту переболевших город впервые поднялся до второго места.
При этом инфицированных почти вдвое меньше: за сутки выявили 387 новых случаев заражения. Для сравнения: накануне число переболевших было намного скромнее — 154.
Прошлый максимум в Петербурге регистрировали в воскресенье, 24 мая. Тогда сообщалось о 328 вылечившихся.
В общероссийской статистике число заболевших уступает вылечившимся уже третий раз за время пандемии. Всего в стране выявлено 370 680 заразившихся, выздоровели 142 208 человек.