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26.05.2020 23:20
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Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил попробовать оспорить в суде свое увольнение Владимиром Путиным. На иск, поданный в Верховный суд, 26 мая обратило внимание РБК.

В иске в качестве ответчика указан президент России. Из карточки дела следует, что дело было принято к производству 21 мая. В Верховном суде "Интерфаксу" сообщили, что заседание по делу назначено на 30 июня.

Напомним, Путин отправил Игнатьева в отставку в январе 2020 года с формулировкой «по утрате доверия». Этому предшествовали несколько публичных скандалов с участием главы региона. Сначала он призывал «мочить» журналистов, которые ругают власти — причем за это высказывание его осудили даже коллеги по партии «Единая Россия». Затем Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины — причем инцидент оказался запечатлен на видео. После этого недовольство поведением губернатора Чувашии высказал и глава МЧС Евгений Зиничев.

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Комментарии (1)

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