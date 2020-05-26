Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил попробовать оспорить в суде свое увольнение Владимиром Путиным. На иск, поданный в Верховный суд, 26 мая обратило внимание РБК.



В иске в качестве ответчика указан президент России. Из карточки дела следует, что дело было принято к производству 21 мая. В Верховном суде "Интерфаксу" сообщили, что заседание по делу назначено на 30 июня.

Напомним, Путин отправил Игнатьева в отставку в январе 2020 года с формулировкой «по утрате доверия». Этому предшествовали несколько публичных скандалов с участием главы региона. Сначала он призывал «мочить» журналистов, которые ругают власти — причем за это высказывание его осудили даже коллеги по партии «Единая Россия». Затем Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины — причем инцидент оказался запечатлен на видео. После этого недовольство поведением губернатора Чувашии высказал и глава МЧС Евгений Зиничев.

