«Рожденный на ИВЛ» Кирей может провести в детской больнице еще три недели. Его тетя и предполагаемый отец вступили в диалог

Мальчик Кирей, чья мать 8 ноября скончалась в Боткинской больнице сразу после его рождения, может провести под наблюдением врачей реанимационного отделения детской городской больницы не менее трех недель. Об этом «Фонтанке» 30 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Состояние новорожденного медики оценивают как стабильно тяжелое, при этом есть положительная динамика. Органам опеки предстоит рассмотреть два заявления от желающих стать опекунами Кирея. Это молодой мужчина, который считает себя биологическим отцом мальчика, и двоюродная тетя покойной матери Кирея, которая проживает в Республике Мордовии.

