«Амазонки», оправданные в убийстве петербуржца, получили срок за его похищение. В колонию отправится только одна

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 декабря, виновной в организации похищения гендиректора юридической фирмы Игоря Родионова признана Василевская. Суд назначил ей 7,5 года в колонии. Её подруга и пособница Авксентьева получила 5 лет, но пока в колонии её не ждут — исполнение приговора отсрочило материнство, так что на свободе она останется, пока ребёнку не исполнится 14 лет.

Санкт-Петербургский горсуд вынес приговор подругам Марине Василевской и Дарине Авксентьевой, которым вменяли убийство специалиста по долговому рабству. После вердикта присяжных в их деле осталось только похищение.

Тимуру Бокову, который, по версии обвинения, подыскивал исполнителей, суд назначил тоже 5 лет, но условно и с трёхлетним испытательным сроком. Непосредственные исполнители Андрей Колбин и Фархат Шухратов приговорены к 6 и 6,5 года. Третий их помощник, по фамилии Тен, числится в розыске.



Обвинение видело Авксентьеву пособницей убийства, а Василевскую — его организатором, потратившим на устранение юриста примерно миллион рублей. Однако «девичья» коллегия присяжных признала их невиновными в лишении жизни.



Игоря Родионова, который специализировался на взыскании дебиторской задолженности и своим клиентам обещал освобождение из долгового рабства, похитили в мае 2018 года. Его тело нашли закопанным в лесу у Лисьего Носа. Юриста избили, задушили и похоронили, выкопав могилу руками.



Единственным убийцей в деле остался Рамиль Павлов, который пошёл на сделку со следствием, признался и помог задержать подельников. Расчёт на снисходительное отношение суда из-за сотрудничества со следствием не оправдался. В сентябре 2020 года ему назначили 12 лет колонии, последующая апелляция сократила срок на два года.

