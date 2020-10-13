«Девичья» коллегия присяжных оправдала двух женщин в убийстве петербуржца

В Петербурге рассыпалось уголовное дело «амазонок». Присяжные оправдали подруг Марину Василевскую и Дарину Авксентьеву в убийстве специалиста по долговому рабству. Коллегия на 75 процентов состояла из женщин.



О вердикте сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 13 октября присяжные признали невиновной Василевскую в организации убийства бывшего партнера по бизнесу Игоря Родионова. Той же участи удостоилась Авксентьева, которой обвинение отмерило роль пособницы.



Оправдав двух подсудимых в убийстве, присяжные фактически развалили дело. Следствие было уверено, что Василевская организовала убийство по найму, заплатив за него почти 1 миллион рублей, причем схема ликвидации Родионова расписывалась изощренно. Будто бы Василевская не только приказала убить потерпевшего, но и отрубить его пальцы топором, чтобы разблокировать мобильный телефон.

