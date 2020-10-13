FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 18:36
3
Печать

«Девичья» коллегия присяжных оправдала двух женщин в убийстве петербуржца

В Петербурге рассыпалось уголовное дело «амазонок». Присяжные оправдали подруг Марину Василевскую и Дарину Авксентьеву в убийстве специалиста по долговому рабству. Коллегия на 75 процентов состояла из женщин.

О вердикте сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 13 октября присяжные признали невиновной Василевскую в организации убийства бывшего партнера по бизнесу Игоря Родионова. Той же участи удостоилась Авксентьева, которой обвинение отмерило роль пособницы.

Оправдав двух подсудимых в убийстве, присяжные фактически развалили дело. Следствие было уверено, что Василевская организовала убийство по найму, заплатив за него почти 1 миллион рублей, причем схема ликвидации Родионова расписывалась изощренно. Будто бы Василевская не только приказала убить потерпевшего, но и отрубить его пальцы топором, чтобы разблокировать мобильный телефон.

В деле к приговору остался только эпизод с похищением. В нем признаны виновными Василевская и Аксентьева, а также Тимур Боков, Андрей Колбин и Фархат Шухратов.

Родионова похитили в мае 2018 года. Его тело нашли в лесу у Лисьего Носа в самодельной могиле. Родионова жестоко избили, задушили и вручную закопали.

Благодаря присяжным в деле остался единственный убийца — тот, кто изначально дал признательные показания и помог задержать остальных. Петербуржец Рамиль Павлов пошел на сделку со следствием и в сентябре 2020 года получил 12 лет колонии в Приморском райсуде. Приговор он обжалует ввиду его несправедливости. Он предполагал, что сделка со следствием подразумевает более снисходительное отношение.

Коллегия присяжных в Санкт-Петербургском горсуде, которая рассматривала дело Василевской и ее соратников, состояла из восьми человек. Шесть из них — женщины.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Never_Mind
Не "девичья" коллегия, а бабья. Во всех смыслах. Но ничего, как в деле с расстрелом автомобиля с ОМОНовцами соберут коллегию заново и закатают убийц. Вообще, надо поровну представителей обеих полов представлять в составе присяжных.
lamer
Присяжный и подсудимых (оправданных) высадить на метлы и отправить в полет клином да Магадана.
Simao Gato
зачем сбросили классику с парохода современности?
в коллегии должны быть 12 разгневанных мужчин
и ещё Венера Галеева
ну и Иван Чувиляев, может быть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний