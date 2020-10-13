«Девичья» коллегия присяжных оправдала двух женщин в убийстве петербуржца
В Петербурге рассыпалось уголовное дело «амазонок». Присяжные оправдали подруг Марину Василевскую и Дарину Авксентьеву в убийстве специалиста по долговому рабству. Коллегия на 75 процентов состояла из женщин.
О вердикте сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 13 октября присяжные признали невиновной Василевскую в организации убийства бывшего партнера по бизнесу Игоря Родионова. Той же участи удостоилась Авксентьева, которой обвинение отмерило роль пособницы.
Оправдав двух подсудимых в убийстве, присяжные фактически развалили дело. Следствие было уверено, что Василевская организовала убийство по найму, заплатив за него почти 1 миллион рублей, причем схема ликвидации Родионова расписывалась изощренно. Будто бы Василевская не только приказала убить потерпевшего, но и отрубить его пальцы топором, чтобы разблокировать мобильный телефон.
В деле к приговору остался только эпизод с похищением. В нем признаны виновными Василевская и Аксентьева, а также Тимур Боков, Андрей Колбин и Фархат Шухратов.
Родионова похитили в мае 2018 года. Его тело нашли в лесу у Лисьего Носа в самодельной могиле. Родионова жестоко избили, задушили и вручную закопали.
Благодаря присяжным в деле остался единственный убийца — тот, кто изначально дал признательные показания и помог задержать остальных. Петербуржец Рамиль Павлов пошел на сделку со следствием и в сентябре 2020 года получил 12 лет колонии в Приморском райсуде. Приговор он обжалует ввиду его несправедливости. Он предполагал, что сделка со следствием подразумевает более снисходительное отношение.
Коллегия присяжных в Санкт-Петербургском горсуде, которая рассматривала дело Василевской и ее соратников, состояла из восьми человек. Шесть из них — женщины.