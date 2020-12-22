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Фанатов «Спартака» арестовали из-за пикета на Дворцовой. Поддержка Амиго была не согласованной

Фанатов «Спартака» Павла Плисова и Андрея Медведева привлекли к административной ответственности за проведение не согласованного с властями пикета в центре Северной столицы. Об этом 22 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд назначил им наказание в виде ареста на 24 часа каждому. Свою вину они признали.

Плисова и Медведева, а также ещё одного фаната «Спартака» задержали на прошлой неделе у Гостиного двора за несколько часов до матча с «Зенитом». Поводом стал развёрнутый на Дворцовой площади баннер «Фанат не преступник», посвящённый заводящему красно-белых Валерию Амиго Бевзу, которому ранее петербургский суд на полтора года запретил появляться на стадионах за оскорбление нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.

Сам матч между двумя командами также не обошёлся без происшествия. В самом начале игры произошла драка между болельщиками «Зенита» и «Спартака». Для некоторых её участников она закончилась арестом и запретом на посещение спортивных соревнований. После случившегося также было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Те, кому суждено стать подозреваемыми, устанавливаются.

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