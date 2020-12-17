Стычка фанатов «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» стала уголовным делом. В полицию доставили 14 человек

На четвёртой минуте матча сине-бело-голубые из ВИП-лож и бизнес-трибуны плотным строем направились к трибуне , на которой разместились немногочисленные красно-белые. Болельщики «Спартака» не имели права находиться на стадионе, согласно рекомендациям Роспотребнадзора и договоренностям, достигнутым на предматчевом собрании. В итоге в конфликт вмешались стюарты, их поддержала полиция. Правоохранители подсчитали, что со стороны петербуржцев в конфликте участвовали около 50 человек, со стороны москвичей — около 35. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии.

Драка вип-болельщиков «Зенита» и фанатов «Спартака» на матче 19-го тура чемпионата РФПЛ стала уголовным делом о хулиганстве. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, отметив, что полиция заняла принципиальную позицию по поводу нарушений на стадионе.

В итоге по факту конфликта между болельщиками двух команд в УМВД России по Петроградскому району было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Лица, которым суждено стать подозреваемыми, устанавливаются.

«За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них 9 болельщиков «Спартака» и 5 поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий. Также за административные правонарушения на прилегающей территории стадиона задержано 5 человек за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде», — добавили в главке полиции.

Накануне у Гостиного двора перед матчем были задержаны трое фанатов «Спартака», им от 19 до 24 лет. Поводом стал развёрнутый на Дворцовой площади баннер «Фанат не преступник», посвящённый заводящему красно-белых Валере Амиго, которому год назад Петроградский суд запретил на полтора года появляться на стадионах за оскорбление Артёма Дзюбы. Решается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности по статье об организации массового пребывания граждан в общественном месте.