FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Драка на «Газпром Арене» закончилась арестом фанатов «Зенита» и «Спартака». Смотреть игры любимых команд им придётся с голубых экранов

Драка между фанатами «Зенита» и «Спартака» на матче 19-го тура чемпионата РФПЛ на стадионе «Газпром Арена» для четырех её участников закончилась арестом и запретом на посещение игр. Об этом 18 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как говорится в сообщении, за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на двое суток арестован болельщик «Спартака» Илья Фомичев, на семь — болельщики «Зенита» Сергей Попов и Владимир Фурман, а их товарищ Сергей Исаев побудет в изоляции чуть дольше — 10 дней. Всем перечисленным также запретили посещать игры на срок от одного года до двух лет.

Административные дела, возбуждённые в отношении ещё троих фанатов красно-белых и двоих фанатов сине-бело-голубых, прекращены в связи с отсутствием состава.

Как ранее писала «Фонтанка», драка между болельщиками произошла в самом начале матча. Разнимать её участников бросились стюарды, сотрудники полиции и росгвардейцы. В итоге были задержаны 14 человек. По факту случившегося также было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Лица, которым суждено стать подозреваемыми, устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Целый день они искали где у рака срака..))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний