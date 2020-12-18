Драка на «Газпром Арене» закончилась арестом фанатов «Зенита» и «Спартака». Смотреть игры любимых команд им придётся с голубых экранов

Драка между фанатами «Зенита» и «Спартака» на матче 19-го тура чемпионата РФПЛ на стадионе «Газпром Арена» для четырех её участников закончилась арестом и запретом на посещение игр. Об этом 18 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Как говорится в сообщении, за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на двое суток арестован болельщик «Спартака» Илья Фомичев, на семь — болельщики «Зенита» Сергей Попов и Владимир Фурман, а их товарищ Сергей Исаев побудет в изоляции чуть дольше — 10 дней. Всем перечисленным также запретили посещать игры на срок от одного года до двух лет.