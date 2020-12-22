Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне около часа ночи в полицию поступило сообщение о грабеже у дома № 47 по Каменноостровскому проспекту. За десять минут до этого двое прохожих распылили аэрозольный баллончик в лицо 55-летнему мужчине, а затем похитили его смартфон.

Внезапная встреча с двумя грабителями состоялась у жителя города в Петроградском районе Петербурга. Неизвестные преступники залили его едкой жидкостью, отобрали телефон и как ни в чём не бывало ушли в неизвестном направлении.

Ограбление попало на видео, запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах видно, что горожанин стоял у фасада здания и смотрел в телефон. Рядом никого не было. В какой-то момент появилась пара незнакомцев, один из которых брызнул едкой жидкостью в ничего не подозревавшего петербуржца. Последний схватился за лицо и стал корчиться от боли, но не успел позвать на помощь. Один из его обидчиков вернулся и забрал у него смартфон, после чего спокойным шагом и даже слегла вприпрыжку покинул место преступления.



Пострадавший указал, что сумма ущерба составила 13 тысяч рублей — столько стоил похищенный гаджет, и ещё 800 рублей, которые вынули из кармана его куртки. О преступниках он смог сказать только то, что они имели кавказский тип лица, средний рост и были одеты в тёмную одежду.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». «Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — добавили в региональном главке.

