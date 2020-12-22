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Биологическим родителям детей, рождённых суррогатными матерями, разрешили въезд в Россию

Иностранцам разрешили въезжать в Россию с целью регистрации рождения ребёнка, рождённого суррогатной матерью. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появилось на официальном интернет-портале правовой информации 21 декабря.

С весны из-за пандемии коронавируса в Петербурге «застряли» более полутора сотен малышей, рождённых по договорам о суррогатном материнстве. Несколько младенцев были госпитализированы. К сожалению, не обошлось без смертей.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина взяла эту проблему под личный контроль. В итоге, с сентября родителям передали 142 малышей. Все они благополучно улетели на родину. В настоящее время в Петербурге остается еще около 50 детей, 26 из них находятся в Доме ребенка на полном государственном обеспечении.

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Комментарии (2)

Masya
Хорошая новость . Семьи воссоединились))
Виктор Наворски
не, неправильный заголовок...им разрешили увезти своих детей домой
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