Уникальное астрономическое явление можно будет увидеть в небе в день зимнего солнцестояния. Две самые большие планеты Солнечной системы окажутся так близко друг другу, как не происходило почти четыре века.

Как сообщает Московский планетарий, перед самой длинной ночью года, 21 декабря, Юпитер и Сатурн примут участие в великом соединении: планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Это одна пятая диска Луны, и с Земли будет выглядеть как яркая «двойная звезда».

Фото: Московский планетарий

Юпитер и Сатурн сближаются в небе Земли каждые два десятилетия, но такое близкое соединение — редкость. Последний раз на расстоянии пяти угловых минут планеты проходили в марте 1623 года, но жителям XVII века увидеть «двойную звезду» помешали солнечные лучи. Ещё ближе Юпитер и Сатурн были в марте 1226 — их разделяли всего две угловые минуты.



В декабре 2020 года искать её стоит вечером. С каждым днём угловое расстояние между планетами уменьшается: Юпитер, двигаясь вдоль эклиптики, догоняет Сатурн. 21 декабря он его настигнет.

Фото: Московский планетарий

Как подсказывают астрономы, в понедельник смотреть нужно низко над юго-западным горизонтом примерно в том месте, где заходит Солнце. Петербуржцам лучше всего начинать в половине пятого вечера. При этом видно соединение планет будет в течение часа-двух после захода и, как говорят, невооружённым глазом, но в бинокль и телескоп — интереснее. Правда, облачность может стать помехой.

По одной из теорий, именно соединение Юпитера и Сатурна в фазе Рыб описано в Новом завете как Вифлеемская звезда, возвестившая волхвам о рождении Иисуса Христа.