Мурашко: Вакцинация для людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе

Массовая вакцинация от коронавируса для россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра здравоохранения России Михаила Мурашко телеканалу «Россия-1».



Отвечая на вопрос о том, может ли начаться на следующей неделе вакцинация россиян, Мурашко заявил: «Да, мы надеемся на это», — цитирует агентство.



Министр также отметил, что клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет сейчас на стадии завершения.



Напомним, именно тем, что от коронавируса пока не прививают пожилых людей, свой отказ от вакцинации на этой неделе объяснил Владимир Путин. Однако отметил, что обязательно ее сделает.

