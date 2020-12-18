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В Петербурге начали вакцинацию педагогов. Прививку от коронавируса получат 100 человек

Вакцинацию школьных учителей начали проводить в Петербурге 18 декабря. Сегодня прививку от коронавируса получит первая сотня человек. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного.

«Первыми прививаются работники, которые подвержены наибольшему риску заболеть. Это три категории — педагогические работники школ, работающие с 5–11 классами, педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений. В общей сложности это около 37 тысяч человек, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых», — уточнили в Смольном.

На втором этапе смогут привиться учителя начальных классов, работники детских садов и лагерей. Каждый человек получит прививку дважды с перерывом в 21 день. Пока вакцинация проходит на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В течение ближайших дней откроются пункты в остальных районах города.

Ранее стало известно, что в 149 школе Калининского района заболели сразу 20 учителей, однако ни у кого из них, по данным районной администрации, не подтвердился коронавирус.

О том, как в Петербурге тормозит процесс запуска вакцинации населения по сравнению с Москвой, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

mr029
Господа, это прорыв! 100, это какой процент от всех жителей?
Garri
Жаль педагогов... Выбрали тех, кто отказаться не сможет... Лучше бы на депутатах сначала проверили качество. Потом на чиновниках... А уже потом прививать педагогов и медиков.
Вячеслав Рогожин
Что насчет добровольности?!
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