В Петербурге начали вакцинацию педагогов. Прививку от коронавируса получат 100 человек

Вакцинацию школьных учителей начали проводить в Петербурге 18 декабря. Сегодня прививку от коронавируса получит первая сотня человек. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного.



«Первыми прививаются работники, которые подвержены наибольшему риску заболеть. Это три категории — педагогические работники школ, работающие с 5–11 классами, педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений. В общей сложности это около 37 тысяч человек, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых», — уточнили в Смольном.

