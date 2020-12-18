В Петербурге начали вакцинацию педагогов. Прививку от коронавируса получат 100 человек

Вакцинацию школьных учителей начали проводить в Петербурге 18 декабря. Сегодня прививку от коронавируса получит первая сотня человек. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного.
«Первыми прививаются работники, которые подвержены наибольшему риску заболеть. Это три категории — педагогические работники школ, работающие с 5–11 классами, педагогические работники системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений. В общей сложности это около 37 тысяч человек, которые в силу специфики своей работы контактируют с большим количеством детей и взрослых», — уточнили в Смольном.
На втором этапе смогут привиться учителя начальных классов, работники детских садов и лагерей. Каждый человек получит прививку дважды с перерывом в 21 день. Пока вакцинация проходит на базе медицинских учреждений Красногвардейского, Центрального, Выборгского, Московского и Курортного районов. В течение ближайших дней откроются пункты в остальных районах города.
Ранее стало известно, что в 149 школе Калининского района заболели сразу 20 учителей, однако ни у кого из них, по данным районной администрации, не подтвердился коронавирус.
О том, как в Петербурге тормозит процесс запуска вакцинации населения по сравнению с Москвой, читайте в материале «Фонтанки».