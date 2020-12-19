Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина прошла вакцинацию от коронавируса одной из первых в Петербурге — вместе с учителями. Об этом она сообщила во «ВКонтакте» 19 декабря.



Потехина подчеркнула, что переводить школы на дистант пока не планируется, однако ситуация остается сложной.



«Чтобы сохранить возможность учиться очно, чтобы не переживать ежедневно по поводу закрытия школ, есть только одно средство. Нам нужен коллективный иммунитет. А приобрести его быстро можно единственным путём — вакцинацией», — пишет вице-губернатор.

