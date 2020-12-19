Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина прошла вакцинацию от коронавируса одной из первых в Петербурге — вместе с учителями. Об этом она сообщила во «ВКонтакте» 19 декабря.
Потехина подчеркнула, что переводить школы на дистант пока не планируется, однако ситуация остается сложной.
«Чтобы сохранить возможность учиться очно, чтобы не переживать ежедневно по поводу закрытия школ, есть только одно средство. Нам нужен коллективный иммунитет. А приобрести его быстро можно единственным путём — вакцинацией», — пишет вице-губернатор.
Как писала «Фонтанка», накануне около 100 учителей сделали прививку от COVID-19. Вместе с ними вакцину получила и Потехина.
«Доктор предупреждает: в течение нескольких дней нужно будет себя поберечь — не устраивать дома генеральную уборку, не бегать по лестницам, отменить тренировку. От любимого дачного удовольствия — бани — тоже в эти выходные придётся отказаться. И не пугаться, если день-другой почувствуется недомогание. Словом — все, как при традиционной прививке от гриппа», — описала вице-губернатор медицинские ограничения.
Второй этап вакцинации пройдет через 21 день — 8 января. После этого, пишет Потехина, «защита от коронавируса будет сформирована минимум на полгода, а то и на целый год».
«Вечером после вакцинации состояние было приличным, хотя чувствовался небольшой дискомфорт, как бывает когда простудился, но ещё не заболел. К утру от него не осталось никакого следа. Если бы не настоятельные рекомендации врачей — можно было бы вести обычный активный образ жизни», — уточнила она.
«Фонтанка» подробно писала о вакцинации от коронавируса в Петербурге и о том, почему ее можно назвать проваленной.