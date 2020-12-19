Спасибо Басте. В Петербурге намекнули на культурно-массовые причины роста заболеваемости коронавирусом

В Петербурге последние недели наблюдается рост распространения коронавируса. Число активных больных перевалило за 70 тысяч. Представители межведомственного координационного совета считают, что это может быть связано с некими массовыми мероприятиями конца ноября, многозначительно намекая на концерт Басты.
Как говорится в опубликованном 19 декабря отчете совета, рост заболеваемости может быть обусловлен «последствием нескольких культурно-массовых мероприятий, прошедших в конце ноября». Но это не единственная причина. Определенную роль играет возросшая заболеваемость среди детей. Она достигла пиковых значений в конце ноября — начале декабря. Тогда же фиксировалось наибольшее количество классов, которые по решению директоров школ переведены на дистанционное обучение. Накануне в комздраве заявляли, что рекомендовали бы всех перевести на дистант, однако профильный вице-губернатор Ирина Потехина уверяет, что таких планов нет.
Напомним, для Петербурга выступление рэпера Басты в Ледовом дворце имело серьёзные последствия. Допустимая аудитория уменьшилась до 25% от вместимости, с 30 декабря закрываются музеи и театры, а власти начали масштабную акцию по уменьшению туристической привлекательности Петербурга. Сам Ледовый оштрафован на максимальную сумму, правда, его оставили открытым.
Также в отчете можно заметить, что число больных с подтвержденным коронавирусом в петербургских больницах неожиданно снизилось больше чем на 1600 человек за два дня. При этом общее число пациентов под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 в Петербурге 19 декабря составляет 70 501 человека, почти как и 17-го декабря. Но из них под стационарным наблюдением 19 декабря остаются лишь 5146 человек. Тогда как 17-го числа их было 6800. На 1654 меньше. Почти на столько приросло число людей, которые лечатся дома.