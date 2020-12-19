Спасибо Басте. В Петербурге намекнули на культурно-массовые причины роста заболеваемости коронавирусом

В Петербурге последние недели наблюдается рост распространения коронавируса. Число активных больных перевалило за 70 тысяч. Представители межведомственного координационного совета считают, что это может быть связано с некими массовыми мероприятиями конца ноября, многозначительно намекая на концерт Басты.



Как говорится в опубликованном 19 декабря отчете совета, рост заболеваемости может быть обусловлен «последствием нескольких культурно-массовых мероприятий, прошедших в конце ноября». Но это не единственная причина. Определенную роль играет возросшая заболеваемость среди детей. Она достигла пиковых значений в конце ноября — начале декабря. Тогда же фиксировалось наибольшее количество классов, которые по решению директоров школ переведены на дистанционное обучение. Накануне в комздраве заявляли, что рекомендовали бы всех перевести на дистант, однако профильный вице-губернатор Ирина Потехина уверяет, что таких планов нет.

