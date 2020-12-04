Фото: скриншот видео/youtube.com

4 декабря Невский суд рассмотрел претензии петербургского Роспотребнадзора к ОАО «Дворец спорта», управляющему Ледовым дворцом. Заседание могло бы стать развязкой ковид-скандала вокруг концертов рэпера Басты, состоявшихся 27 и 28 ноября. Но в Смольном выучили урок по-своему: за безответственность музыканта и его поклонников наказан весь город. Сам Ледовый отделался дешево — он заплатит штраф размером в 1% прошлогодней прибыли.

После того, как видео с многотысячной толпой фанатов Василия Вакуленко оценили на федеральном уровне, Ледовый дворец личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу был закрыт до 15 января. В суде санитарное ведомство настаивало на максимальном наказании, предусмотренном второй частью статьи 6.3 КоАП, то есть не только на штрафе, но и приостановке деятельности на срок до 90 суток.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пересматривать ролик, ставший главной уликой, обе стороны в ходе судебного заседания не захотели. Но специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев сообщил, что санитарное ведомство четко увидело на записи нарушение 121-го коронавирусного постановления, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий разрешено лишь с учетом соблюдения стандартов безопасности — ношения зрителями СИЗ, соблюдения дистанции в 1,5 метра и просмотра шоу на зрительских местах. Между тем на записи ничего похожего не наблюдается.

«Не было разграничения потоков, и образовалась скученность, на видео видно, что много людей без масок. Недопустимо, чтобы люди собирались в толпу», — добавила специалист отдела надзора санитарного ведомства Алена Никольская. Именно поэтому Роспотребнадзор настаивает на приостановлении проведения массовых мероприятий в Ледовом.

Однако представители площадки признали вину лишь частично. По словам заместителя директора по правовым вопросам Георги Николова, концерт проводился в строгом соответствии с санитарными нормами. «При входе на площадку выдавались маски бесплатно, проводилась термометрия, по громкой связи, как внутри так и снаружи, передавалась информация о соблюдении масочного режима», — сказал он. Кроме того, были открыты девять входов, чтобы развести потоки, а сам артист призывал людей соблюдать масочный режим и сидеть на местах.

Концерт шел два часа без антракта, все это время зрители оставались на местах, поддержал коллегу первый заместитель генерального директора Виктор Власов. И лишь в конце шоу на исполнении на бис зрители встали с мест и начали подпевать артисту. Ровно в этот момент и была произведена видеосъемка. «Ваша честь, инцидентом это назвать нельзя. Это традиция всех зрителей, приветствующих артистов на окончании мероприятия», — заявил он. В ходе проведения мероприятия Ледовый дворец посещали проверяющие инстанции, и нарушений выявлено не было, добавил Виктор Власов.

Но в коронавирусных реалиях традиция — не оправдание, парировала представитель Роспотребнадзора Любовь Ефимчук. «Юридическим лицом не применяются должные меры, чтобы посетители совсем уж не были увлечены процессом, который они лицезреют, и не забывали о том, чтобы соблюдать меры предосторожности, чтобы маски были надеты, соблюдалась социальная дистанция», — заявила она.

Суд решил наказать оператора Ледового дворца лишь финансово — штраф составил 480 тысяч рублей, что близко к максимально возможному. Для сравнения: в 2019 году выручка площадки составила 450 млн рублей, прибыль — 45 млн рублей. Но приостанавливать деятельность суд не стал. Более того, решение обнулило приостановку деятельности учреждения до 15 января, которую ранее утвердил Роспотребнадзор.



Согласно афише площадки, до конца года на ней должны были состояться три матча СКА. Прочие концерты и шоу были ранее отменены. Вероятно, организаторы сочли их нерентабельными в условиях действующих ограничений.

Но скандал вокруг концерта уже аукнулся как политическими, так и экономическими последствиями. Так, глава комитета по культуре, который согласовал мероприятие, Констанин Сухенко, получил выговор «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции». Генеральный директор Ледового дворца Сергей Изотов в разгар скандала ушел в отпуск.

Тем временем петербургский комитет по культуре продолжает проверку городских концертных площадок: в поле зрения ревизоров снова попали клубы «Космонавт» и А2. Им также грозит закрытие из-за нарушения противоэпидемиологических требований.

Именно «уроки Басты» стали одной из причин усиления в Петербурге коронавирусного режима, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. Чиновники ужесточили правила для проведения массовых и культурных мероприятий с 4 декабря. Отныне в зале не должно быть более четверти от максимально допустимого числа зрителей, даже если большее число билетов уже продано. Разрешение для шоу с участием более 50 человек будет давать Смольный, причем максимально допустимое количество посетителей определят сами чиновники, исходя из конструктивных и иных особенностей площадки. С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.



Из-за таких мер туристы массово отказывают от поездок в Петербург на новогодние праздники, что грозит разорением рестораторам, отельерам и туроператорам. Представители отрасли уже потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

