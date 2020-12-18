«Мы рекомендовали бы ввести дистанционное обучение». Комздрав объяснил, чем опасны дети «в эпидемическом отношении»

Комитет по здравоохранению считает целесообразным отправить на дистанционное обучение старших школьников. Об этом заявил в ходе онлайн-совещания с бизнесом 18 декабря заместитель главы комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

«Мы рекомендовали бы ввести дистанционное обучение», — сказал он.



Ранее против такой меры выступил Роспотребнадзор, объяснив это тем, что вне школы дети будут ходить в ТРЦ и разносить инфекцию. «Мы не принимаем эти объяснения», — сказал Антипов, пояснив, что дети так или иначе общаются в школьных коллективах.