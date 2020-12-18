«Мы рекомендовали бы ввести дистанционное обучение». Комздрав объяснил, чем опасны дети «в эпидемическом отношении»

Комитет по здравоохранению считает целесообразным отправить на дистанционное обучение старших школьников. Об этом заявил в ходе онлайн-совещания с бизнесом 18 декабря заместитель главы комитета по здравоохранению Евгений Антипов.
«Мы рекомендовали бы ввести дистанционное обучение», — сказал он.
Ранее против такой меры выступил Роспотребнадзор, объяснив это тем, что вне школы дети будут ходить в ТРЦ и разносить инфекцию. «Мы не принимаем эти объяснения», — сказал Антипов, пояснив, что дети так или иначе общаются в школьных коллективах.
По его словам, в ноябре заболело 9,5 тысячи детей, что в шесть раз больше, чем в мае. Они переносят заболевание легко, но передают вирус учителям и сотрудникам детских садов, родителям и пожилым родственникам, а потому «в эпидемическом отношении дети очень опасны».
Перевод на дистанционное обучение младших школьников «влечет выпадение из экономической жизни родителей», поэтому, по мнению чиновника, было бы целесообразно отправить на домашнее обучение старшие классы по примеру Москвы. Впрочем, сейчас у школ есть право самостоятельно отправлять классы учиться в онлайн, добавил он.