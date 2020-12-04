FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.20р91.19р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Концерт Басты закончился для Ледового дворца почти максимальным штрафом

Роспотребнадзору удалось доказать в суде, что концерт рэпера Басты в Ледовом дворце в Петербурге прошёл с нарушениями, недопустимыми в период коронавируса. Учреждение не закрыто, но оштрафовано.

Невский суд признал Ледовый дворец виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в период коронавируса и назначил штраф в 480 тысяч рублей. Об этом 4 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов. Максимальный штраф по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — полмиллиона рублей.

Претензии санитарного ведомства вызвал концерт рэпера Басты, на котором, по мнению Роспотребнадзора, не соблюдались установленные городом коронавирусные правила. В частности, зрители должны были сидеть в партере, как в филармонии, однако видео зафиксировало совсем другую картину — многотысячную толпу без масок и соблюдения социальной дистанции.

Представители Ледового дворца в ходе заседания заявили, что нарушителями себя не считают. Зрителям выдавались маски, были открыты девять входов, чтобы не было толпы. Во время концерта люди находилась на своих местах. Но при исполнении песни на бис начали приветствовать Басту и в какой-то момент сняли маски. Вину руководство площадки признало частично. «Ваша честь, инцидентом это назвать нельзя. Это традиция всех зрителей, приветствующих артистов по окончании мероприятия», — сказал представитель Ледового дворца.

Ледовый дворец закрыт личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу до 15 января. Площадке грозил штраф до полумиллиона рублей, а также запрет на работу на срок до 90 суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Mikle776
ну по факту Ледовый не очень виноват, если сделал все что требовалось - раздавал маски на входе и т.п. Как ведут себя граждане внутри, уже второй вопрос. Невозможно к каждому приставить охранника. Ведь при таком подходе надо закрывать все учреждения и магазины в городе! В Ленте, Окее, Леруа и тп на входе стоит охранник и не пускает в зал без маски, но многие одаренные личности пройдя внутрь маски снимают, а при попытке заставить ее надеть начинают качать права (при этом нарушая действующие НПА) и бычить. Вот что охрана может с таким уродом сделать? Может все же надо граждан наказывать? Если слов не понимают, то учат штрафами. Доходит быстрее.
262140811
Правильно сделали. При повторе закрыть на 3 месяца.
264251311
Кто такой Баста? Зачем одебиливают население России?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний