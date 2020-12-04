Концерт Басты закончился для Ледового дворца почти максимальным штрафом

Роспотребнадзору удалось доказать в суде, что концерт рэпера Басты в Ледовом дворце в Петербурге прошёл с нарушениями, недопустимыми в период коронавируса. Учреждение не закрыто, но оштрафовано.
Невский суд признал Ледовый дворец виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в период коронавируса и назначил штраф в 480 тысяч рублей. Об этом 4 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов. Максимальный штраф по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — полмиллиона рублей.
Претензии санитарного ведомства вызвал концерт рэпера Басты, на котором, по мнению Роспотребнадзора, не соблюдались установленные городом коронавирусные правила. В частности, зрители должны были сидеть в партере, как в филармонии, однако видео зафиксировало совсем другую картину — многотысячную толпу без масок и соблюдения социальной дистанции.
Представители Ледового дворца в ходе заседания заявили, что нарушителями себя не считают. Зрителям выдавались маски, были открыты девять входов, чтобы не было толпы. Во время концерта люди находилась на своих местах. Но при исполнении песни на бис начали приветствовать Басту и в какой-то момент сняли маски. Вину руководство площадки признало частично. «Ваша честь, инцидентом это назвать нельзя. Это традиция всех зрителей, приветствующих артистов по окончании мероприятия», — сказал представитель Ледового дворца.
Ледовый дворец закрыт личным распоряжением главы Роспотребнадзора по Петербургу до 15 января. Площадке грозил штраф до полумиллиона рублей, а также запрет на работу на срок до 90 суток.