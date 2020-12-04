Концерт Басты закончился для Ледового дворца почти максимальным штрафом

Роспотребнадзору удалось доказать в суде, что концерт рэпера Басты в Ледовом дворце в Петербурге прошёл с нарушениями, недопустимыми в период коронавируса. Учреждение не закрыто, но оштрафовано.

Невский суд признал Ледовый дворец виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в период коронавируса и назначил штраф в 480 тысяч рублей. Об этом 4 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов. Максимальный штраф по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — полмиллиона рублей.



Претензии санитарного ведомства вызвал концерт рэпера Басты, на котором, по мнению Роспотребнадзора, не соблюдались установленные городом коронавирусные правила. В частности, зрители должны были сидеть в партере, как в филармонии, однако видео зафиксировало совсем другую картину — многотысячную толпу без масок и соблюдения социальной дистанции.

