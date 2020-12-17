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Число активных больных коронавирусом в Петербурге перевалило за 70 тысяч человек по всем статистикам

Число активных больных, с подтвержденным коронавирусом, которые наблюдаются в стационарах и дома, перевалило в Петербурге за 70 тысяч человек, говорится в отчете Межведомственного координационного совета от 17 декабря.

Как следует из документа, общее количество пациентов под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 еще 10 декабря составляло 63 410 человек. А к 17 декабря выросло на 10,8 % — до 70 265. Из них в стационарах находятся 6800 человек (+7,75 %), амбулаторно наблюдаются 63 465 (+11,55 %).

При этом число активных по официальной статистике значительно выше. Если из общего число заболевших в 189 543 человека вычесть 108 731 выздоровевшего и 6 608 умерших, то получится, что в данный момент в Петербурге болеют 74 204 человека.

Как писала «Фонтанка», ранее ученые СПбГУ предрекали пик коронавируса 15–16 декабря, с 64–65 тысячами одновременно болеющих. Но не сбылось.

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Комментарии (2)

virusanet
пришло время для сезонного орви просто.
зачем шуму столько.
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