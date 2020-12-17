Число активных больных коронавирусом в Петербурге перевалило за 70 тысяч человек по всем статистикам

Число активных больных, с подтвержденным коронавирусом, которые наблюдаются в стационарах и дома, перевалило в Петербурге за 70 тысяч человек, говорится в отчете Межведомственного координационного совета от 17 декабря.

Как следует из документа, общее количество пациентов под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 еще 10 декабря составляло 63 410 человек. А к 17 декабря выросло на 10,8 % — до 70 265. Из них в стационарах находятся 6800 человек ( +7,75 % ), амбулаторно наблюдаются 63 465 (+11,55 %) .