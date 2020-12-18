Росстат: Безработица в ноябре 2020 года снизилась до 6,1%

Уровень безработицы в России в ноябре 2020 года снизился с 6,3% до 6,1%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 18 декабря.



По предварительным данным выборочного обследования, в ноябре 2020 года как безработные в России классифицировались 4,6 млн человек в возрасте 15 лет. При этом по данным Роструда, в органах службы занятости населения в ноябре были зарегистрированы как безработные 3,1 млн россиян. Из них 1,4 млн человек получали пособие по безработице.