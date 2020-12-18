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Росстат: Безработица в ноябре 2020 года снизилась до 6,1%

Уровень безработицы в России в ноябре 2020 года снизился с 6,3% до 6,1%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 18 декабря.

По предварительным данным выборочного обследования, в ноябре 2020 года как безработные в России классифицировались 4,6 млн человек в возрасте 15 лет. При этом по данным Роструда, в органах службы занятости населения в ноябре были зарегистрированы как безработные 3,1 млн россиян. Из них 1,4 млн человек получали пособие по безработице.

В октябре 2020 года уровень безработицы в России остался на уровне сентября и составил 6,3%. В августе был зафиксирован максимальный уровень безработицы с марта 2012 года — 6,4%.

По официальным данным, в Петербурге безработица тоже снижается. На 24 ноября в статусе безработных находились 103,9 тысячи человек, что на 3,9 тысячи меньше, чем в сентябре, но в 2,5 раза больше, чем в конце 2019 года.

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Комментарии (6)

Russomatroso
"Население России сократилось на 0,3% с начала года. Это в 10 раз больше, чем годом ранее" (С) , заголовок был чуть ранее.
altnec
Политика "Mr President,а" в действии. Мораль этого бенефиса для большинства населения укладывается в одно слово - Outdoor Living.
260551481
Откровенная ложь !!!
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